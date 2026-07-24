Lo dice un estudio de Oxford: esta es la carrera más estresante del mundo porque implica vivir “bajo una presión constante”

Elegir una carrera universitaria suele estar relacionado con la vocación, las oportunidades laborales o el salario esperado. Sin embargo, también existe otro aspecto que puede marcar a pleno la experiencia académica y la vida profesional: se trata del nivel de estrés que implica cada disciplina. Una investigación difundida por la Universidad de Oxford analizó cuáles son las carreras que exigen una mayor carga mental y emocional.

El informe, que fue citado por Study International, concluye que algunas profesiones someten a estudiantes y trabajadores a una presión constante debido a la responsabilidad, la exigencia técnica o el desgaste psicológico que conllevan. Los investigadores también advierten que estos factores pueden afectar el bienestar durante el proceso de formación y también una vez iniciada la vida laboral.

La carrera que lidera el listado es, curiosamente, Medicina, seguida por distintas ingenierías y Derecho . No obstante, el ensayo también destaca que trabajos vinculados con el arte, la educación y la salud mental enfrentan importantes desafíos emocionales, aunque todos ellos por motivos diferentes.

Según el análisis de la casa de estudios, las carreras relacionadas con las ciencias de la salud presentan el mayor nivel de presión con bastante diferencia. Los estudiantes se ven obligados a afrontar extenuantes jornadas de estudio, prácticas hospitalarias exigentes y evaluaciones permanentes , además de prepararse para tomar decisiones que puedan alterar directamente la vida de otras personas.

El informe señala que quienes cursan Medicina atraviesan esa situación “bajo una presión constante” , ya que la responsabilidad comienza durante la etapa universitaria y continúa durante todo el trayecto profesional. Las guardias, los turnos prolongados y la necesidad de actuar con rapidez ante circunstancias críticas son algunos de los factores que incrementan el desgaste lógico.

En especialidades como la cirugía , el nivel de estrés suele ser aún mayor. La precisión requerida durante una intervención y las posibles consecuencias de un error convierten a esta profesión en una de las más demandantes desde el punto de vista psicológico.

En el segundo grupo aparecen diversas ramas de la Ingeniería, especialmente la civil, eléctrica y aeroespacial . En estos casos, el estrés está asociado con la complejidad técnica, la resolución de problemas y la necesidad de realizar cálculos con un margen mínimo de error. Los expertos destacan que un fallo en el diseño de una estructura , una instalación o un sistema de transporte puede generar consecuencias importantes.

Por ello, las eventuales problemáticas obligan a sostener altos márgenes de concentración a lo largo de varias horas. Por su parte, Derecho ocupa el último lugar del podio debido a la intensa carga de estudio, la actualización constante de normas y jurisprudencia y la fuerte competencia entre estudiantes y profesionales. A ello, se le suma la incertidumbre laboral que muchas veces acompaña los primeros años de ejercicio.

El estudio aclara que el estrés no está siempre enlazado únicamente a la dificultad académica. Carreras como Bellas Artes, Educación y Psicología también presentan un elevado desgaste, aunque por razones diferentes.

En el primer caso, la presión acostumbra a surgir de la necesidad permanente de crear, innovar y someter las tareas propias a evaluaciones subjetivas, además de la inestabilidad característica de esos puestos.

En Educación, los docentes afrontan responsabilidades que van mucho más allá de transmitir contenidos: deben acompañar el desarrollo de sus alumnos, gestionar conflictos cotidianos que a menudo suceden y responder a las expectativas tanto de las familias como del propio sistema.

La Psicología, en tanto, implica un contacto permanente con situaciones de sufrimiento, trauma y problemas emocionales que pueden derivar en burnout por parte del terapeuta.

Fuente: TN