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Si tenés una lengua de suegra en casa, te contamos cómo cuidarla para que produzca hijuelos más rápido

Redacción CNM julio 24, 2026

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para tener en casa. Muchas personas que la tienen se preguntan cómo hacer para que tenga nuevos brotes y poder reproducirla, por lo que los expertos en jardinería recomiendan ciertos cuidados para estimularla y lograr que se multiplique en poco tiempo.

El secreto está en ofrecerle las condiciones ideales de luz, riego y espacio para las raíces . Así, la lengua de suegra puede crecer con fuerza y formar nuevas plantas alrededor de la maceta.

Si la planta está sana y recibe estos cuidados, los primeros hijuelos suelen salir en primavera y verano , cuando la sansevieria entra en su etapa de mayor crecimiento.

Los brotes nacen directamente desde los rizomas, bajo la tierra, y con el tiempo desarrollan sus propias hojas hasta convertirse en plantas independientes.

Cuando el hijuelo ya tiene varias hojas y algunas raíces propias, es momento de separarlo de la planta madre. El procedimiento es sencillo:

Fuente: TN


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