La psicología dice que las personas que tienen el ropero desordenado no son descuidadas

El desorden del ropero es algo habitual en muchas personas, y aunque está relacionado con la falta de organización o descuido. Sin embargo, la psicología asegura que se trata de una elección inconsciente de dedicarle el tiempo y energía a otras actividades que se consideran más importantes.

Los especialistas sostienen que esto no implica que todas las personas con el ropero desordenado compartan los mismos rasgos ni que el estado del armario defina la personalidad. Sino que la manera en que cada uno organiza su espacio puede ofrecer algunas pistas sobre sus hábitos y prioridades cotidianas .

La psicología sostiene que cada persona administra sus recursos mentales de forma diferente. Mientras algunos encuentran bienestar en mantener todo perfectamente ordenado, otros prefieren invertir ese tiempo en trabajar, estudiar, compartir con la familia, hacer ejercicio o dedicarse a sus hobbies, aunque sean mínimos, dejando de lado algunas de las tareas del hogar hasta cuando estén desocupados.

En estos casos particulares, el desorden del ropero no representaría un problema porque la persona sabe exactamente dónde está cada prenda y puede encontrarla sin dificultad. Es decir, existe un orden propio que no siempre coincide con el tradicional.

Los psicólogos remarcan que el contexto es fundamental. Un ropero desordenado puede ser simplemente una preferencia personal , pero también puede estar relacionado con momentos de estrés, exceso de trabajo, falta de tiempo o cambios importantes en la rutina.

Por eso, no es correcto sacar conclusiones sobre una persona únicamente por el estado de su armario. Solo cuando el desorden es persistente, afecta la vida cotidiana o genera malestar significativo puede ser conveniente analizar qué factores están influyendo.

Fuente: TN