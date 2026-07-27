Locura al volante: hizo trompos dentro de una estación de servicio, casi atropella a una empleada y escapó riéndose

Una peligrosa maniobra realizada por un grupo de jóvenes dentro de una estación de servicio quedó registrada en un video que luego ellos mismos compartieron en las redes sociales. La secuencia muestra cómo el conductor hizo trompos con el auto, estuvo a punto de atropellar a una playera y casi impactó contra uno de los surtidores antes de escapar del lugar.

El episodio ocurrió este fin de semana en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la avenida Olivos y la Ruta 197, en Malvinas Argentinas.

Las imágenes fueron filmadas desde el interior del vehículo por uno de los ocupantes. En el vide, el conductor aceleró y realizó trompos dentro del predio de la estación de servicio, mientras el resto de los jóvenes registraba la peligrosa maniobra.

En medio de la secuencia, el auto pasó muy cerca de una empleada de la estación, que evitó ser atropellada. Además, el vehículo quedó a escasa distancia de uno de los surtidores.

Tras realizar las maniobras, el conductor abandonó el lugar junto con el resto de los ocupantes, quienes se reían de lo ocurrido.

El video comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusión por el riesgo al que fueron expuestos tanto la trabajadora como las personas que se encontraban en la estación de servicio.

Hasta el momento no se informó si los involucrados han sido identificados.

Fuente: TN