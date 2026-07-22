“Llevo más de 300 días sin consumir”: así se sinceró un intendente bonaerense durante un encuentro sobre adicciones

"Es difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar con lo que me salga del corazón". Así sorprendió Matías Nebot, intendente del municipio bonaerense de Saavedra, en un encuentro abierto ante vecinos y referentes de la lucha contra las adicciones. Ocurrió el sábado en Pigüé, la cabecera de ese municipio, en el marco de un programa de prevención del consumo. Allí el intendente contó que lleva más de 300 días sin consumir cocaína.

Se trataba de un encuentro de concientización organizado por la municipalidad de Saavedra, llevado a cabo en Pigüé, la capital de ese distrito al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En la mesa de diálogo dispuesta en la Salón de Cooperativa La Alianza de la ciudad estaba Matías Nebot, intendente , junto con Adrián di Renzo, un referente local de la lucha contra las adicciones. El ciclo se llama "Hablar es prevenir", y su lema es "Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones".

Lo que no aguardaba la veintena de vecinos es que el intendente Nebot hablara de adicciones, dado que había a su lado un especialista. Y mucho menos, que lo hiciera en primera persona. Pero ocurrió. "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir ", dijo el jefe comunal.

El intendente, de 37 años y de partido vecinalista, contó a los vecinos que consumió cocaína durante dos años y que desde entonces lleva casi un año sin hacerlo. También mencionó que su consumo se agravó a inicios de 2025 , cuando les recortó el salario a los empleados de su distrito. A su juicio, esa cuestión se enmarcó en una crisis económica.

"La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia ", razonó frente a los vecinos.

Luego la charla fue por otros tópicos relacionados a las adicciones, pero la intervención más significativa de Nebot ya estaba hecha. Y también filmada, porque trascendieron videos del sinceramiento del intendente que, días después, cuando fue consultado al respecto por medios locales, evitó realizar nuevas declaraciones.

La propia municipalidad de Saavedra esquivó por redes sociales el tema. En un posteo en Instagram sobre la charla, señaló: "Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el testimonio de Adrián di Renzo, quien compartió su experiencia de vida y dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares y para sus familias".

"Generar estos espacios de encuentro y reflexión nos permite seguir construyendo una comunidad más informada, comprometida y presente frente a una problemática que nos involucra a todos", añadió la publicación municipal.

Fuente: Clarín