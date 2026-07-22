La causa abierta por un fiscal de Miami apunta al desvío de plata de la AFA en EE.UU. y a la trama empresaria de Pablo Toviggino

La investigación criminal que llevan adelante fiscales federales de Estados Unidos sobre el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se central en el circuito por el que habrían sido desviados alrededor de 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Naciona l.

En ese recorrido aparecen sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que hoy son analizadas por el FBI y por fiscales federales de Miami y Washington.

La causa, que instruye el fiscal federal Michael Berger con la colaboración de dos colegas de Washington, ya dejó de concentrarse únicamente en el conflicto entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni. Ahora el objetivo es determinar si parte de los más de 300 millones de dólares que recaudó TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue derivada mediante sociedades vinculadas hacia terceros sin una justificación económica aparente.

La propia citación judicial entregada a un testigo -que no se sabe hasta ahora quién es- por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida constituye una muestra de la profundidad que adquirió la investigación. El documento exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y todas las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.

La inclusión de Diego Adrián Lucero en la declaración es porque se trata de un empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y se sospecha que serían testaferros. Lindor SRL tuvo depósitos bancarios por casi dos millones de dólares, tal como reveló Clarín.

Ese requerimiento confirma que el expediente penal tomó como punto de partida el "discovery" obtenido por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, pero avanzó luego hacia una investigación mucho más amplia sobre el recorrido del dinero generado por los contratos internacionales de la Selección Argentina. Y el aporte de Clarín sobre la compra de cuatro departamentos por parte de Faroni en Miami.

Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas abiertas por TourProdEnter en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC, empresas que los investigadores intentan determinar si desarrollaban una actividad económica real o si actuaban únicamente como vehículos para redistribuir fondos.

Para la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, las maniobras descriptas podrían encuadrarse, según las pruebas que finalmente se reúnan, en figuras como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis que manejan los investigadores es inusual: dinero de origen lícito —proveniente de patrocinadores internacionales— habría sido canalizado mediante una red de sociedades para perder trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales.

El uso del sistema bancario estadounidense es uno de los aspectos que explica la competencia de la Justicia federal de ese país . Para los fiscales, cualquier maniobra que utilice bancos radicados en Estados Unidos puede constituir una afectación de su sistema financiero, criterio similar al utilizado durante la investigación del FIFA Gate.

Pero el expediente comenzó a abrir nuevas líneas de investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que representantes de Socios.com , la plataforma tecnológica fundada por el empresario francés Alexandre Dreyfus, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa mantiene desde hace años un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina.

El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial. También apunta a la estructura mediante la cual fue negociado.

La documentación oficial de la AFA revela que el acuerdo aprobado en 2021 fue acercado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a cobrar una comisión equivalente al 30 por ciento de los ingresos netos que recibiera la AFA por ese negocio. Ese intermediario constituye uno de los puntos que ahora buscan reconstruir los investigadores para establecer quiénes controlaban esa sociedad, cuál fue su participación efectiva y cómo circularon los pagos derivados del contrato.

El convenio establecía que la AFA percibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens mientras Socios.com conservaría el 60 por ciento restante. Sin embargo, el negocio derivó posteriormente en un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance pese a que Socios.com sostenía tener la exclusividad para explotar esos activos digitales.

Antes del acuerdo con Binance, la AFA había rescindido unilateralmente un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia presentada por esa empresa, los fondos no fueron depositados en cuentas de la AFA sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., que habría actuado como intermediaria percibiendo una comisión y está vinculada a un contador amigo de Toviggino. Aquella presentación incluyó una denuncia por presunto lavado de activos que finalmente no prosperó en la Justicia argentina, aunque el esquema de intermediación vuelve ahora a despertar interés dentro de la investigación estadounidense.

En paralelo, Alexandre Dreyfus denunció públicamente este año que más de nueve millones de dólares vinculados al contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA. Según sostuvo, menos de 500.000 dólares llegaron a la entidad y el resto habría sido canalizado mediante intermediarios, razón por la cual suspendió pagos y reclamó la renuncia de Claudio Tapia y de la conducción del fútbol argentino.

Esas afirmaciones forman parte del conflicto comercial entre las partes y deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, coinciden con una de las principales hipótesis que hoy intentan verificar los fiscales estadounidenses: si distintos contratos internacionales celebrados por la AFA compartieron un mismo mecanismo de intermediación financiera mediante sociedades radicadas en el exterior.

Con TourProdEnter como punto de partida, el expediente comenzó a conectar empresas de Miami, sociedades estadounidenses, firmas españolas y contratos millonarios vinculados con patrocinadores globales, plataformas de criptomonedas y derechos comerciales de la Selección Argentina. Ese rompecabezas financiero es hoy la causa que más preocupa a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, porque ya no se discute únicamente el incumplimiento de un contrato, sino el destino final de decenas de millones de dólares que atravesaron el sistema bancario de Estados Unidos.

La citación al testigo es del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Es un tribunal federal integrado por varios jueces de distrito, que reciben las causas por un sistema de asignación aleatoria. La presidenta es Cecilia M. Altonaga .

La jueza principal administra el funcionamiento del tribunal, pero no interviene necesariamente en todas las investigaciones o causas penales.

Entre los jueces de distrito en funciones que podrían quedar a cargo de la testimonial del 30 de julio figuran, entre otros:

La citación está firmada por Angela E. Noble, quien la secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.

Fuente: Clarín