Pilar: confirmaron un caso de rabia en un gato doméstico y buscan determinar cómo contrajo el virus

La confirmación de un caso positivo de rabia en un gato doméstico encendió las alarmas entre veterinarios y autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires. El animal vivía en el partido de Pilar y ahora se investiga cómo se produjo el contagio .

El caso fue informado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), que precisó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de tipificación de la variante vira l. Ese estudio permitirá determinar si el virus corresponde a una variante aérea, asociada a murciélagos, o a una variante terrestre. Los resultados se conocerían durante la próxima semana y serán clave para reconstruir el origen del contagio.

Aunque la rabia es una enfermedad poco frecuente en animales domésticos gracias a las campañas de vacunación , continúa siendo una zoonosis de extrema gravedad. Se transmite de animales a personas a través de la saliva, principalmente por mordeduras o rasguños , y una vez que aparecen los síntomas clínicos resulta prácticamente mortal . Por ese motivo, la prevención y la atención temprana son fundamentales.

Desde el Colegio de Veterinarios recordaron que la vacuna antirrábica es obligatoria para perros y gatos a partir de los tres meses de vida y debe aplicarse todos los años , aun cuando el animal no salga de la casa.

Los especialistas remarcan que un gato que vive exclusivamente en el interior de una vivienda también puede quedar expuesto , por ejemplo, si entra en contacto con un murciélago que ingresa por una ventana, un balcón o un patio.

Precisamente, la posibilidad de que el virus haya sido transmitido por un murciélago es una de las hipótesis que se analizan en este caso. Estos mamíferos constituyen el principal reservorio de la rabia en distintas regiones del país, por lo que cualquier contacto entre una mascota y uno de estos animales debe considerarse una situación de riesgo y requiere una consulta veterinaria inmediata.

La alerta también alcanza a las personas. Ante una mordedura o un rasguño provocado por un animal con sospecha de rabia, la primera medida consiste en lavar la herida de inmediato con abundante agua y jabón , o con agua y detergente , durante al menos 15 minutos. Luego debe enjuagarse con agua corriente y aplicarse un antiséptico, como alcohol al 70% .

Después de realizar la limpieza inicial, es indispensable concurrir sin demora a un centro de salud para que el personal médico evalúe la necesidad de iniciar el tratamiento antirrábico y controle el estado de la vacunación antitetánica. Si es posible, también resulta útil aportar los datos del animal agresor y de su propietario para facilitar el seguimiento epidemiológico.

Fuente: TN