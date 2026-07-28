Lilia Lemoine y Victoria Villarruel se cruzaron en redes sociales por las dietas de los senadores

La diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , por la diferencia entre las dietas que perciben senadores y diputados, en una discusión que terminó con agravios como “Kukacruel” y “cerebro de mcirobio” , entre otros.

Lemoine atribuyó la brecha salarial entre ambas cámaras a una decisión de la vice y afirmó que mientras los senadores cobran alrededor de $12 millones , los diputados perciben unos $6 millones. Además, la acusó de haber impulsado el aumento salarial en la Cámara alta para “quedar bien con la alta política”.

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política “, sostuvo la también presidenta de la Comisión de Juicio Político en un posteo en la red social X .

La publicación no tardó en encontrar respuesta. En medio de un intercambio que la diputada mantenía con el usuario @ha_peregrin, la vicepresidenta intervino y replicó: “ Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Lemoine volvió a la carga y redobló las críticas contra la titular del Senado. “ Che... kukacruel, ¿se peleó con Gagano y Brindis? [en referencia a Marcela Pagano y Franco Bindi]. Qué gracioso cómo se alió con ( Axel ) Kicillof , ¿no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”, escribió.

Y fue mucho más allá. En un último tuit, insistió en que la vicepresidenta se refería “claramente” a Pagano -que dejó La Libertad Avanza en agosto del año pasado y conformó el bloque Coherencia-: “Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo traicionaba intentando tomar la comisión de Juicio Político” .

“Y como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021”, chicaneó la diputada. Y cerró con otro dardo: “Es verdad, Victoria. Tenemos que armar mejores listas para que no se nos metan kukas camuflados como Pagano o vos”.

Tal y como informó LA NACION, y como ocurre cada vez que se cierran nuevas paritarias en el Congreso, los senadores nacionales se verán beneficiados con un aumento acumulado en sus dietas del 6,64% que se pagará en tres tramos y por el que superarán los 12 millones de pesos en bruto a partir del próximo mes de agosto.

Si se suma la cifra de este nuevo acuerdo al 12,5% que percibieron entre marzo y mayo de este mismo año, sus ingresos alcanzarán a lo largo del año una mejora de 19,97%, por encima del 16,8% de inflación acumulada.

Esto es posible a partir de la resolución que se votó en la Cámara Alta en abril de 2024, que “engancha” sus dietas con los salarios de los empleados del Poder Legislativo .

La última paritaria legislativa estableció, como viene siendo costumbre desde hace varios años, un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

El suelo de los miembros de Senado se mide módulos, que es la unidad que se usa para el pago en el Congreso, y no en una suma fija. Así, según el último acuerdo firmado por Menem y Villarruel, el módulo pasará a valer $3.065 en agosto, lo que llevará el ingreso de los senadores a $12.260.000 en bruto.

La cifra surge de multiplicar los 4000 módulos que se establecieron los senadores en concepto de ingresos mensuales en la sesión del 18 de abril de 2024, de acuerdo a la siguiente distribución: 2500 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Fuente: La Nación