El vice de Lula calificó como “lamentables” los insultos de Milei y aseguró que perjudican a la Argentina

Luego de las críticas que Javier Milei le propinó a Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro como próximo presidente, el vice del actual mandatario brasileño, Gerardo Alckmin, calificó los insultos del líder de La Libertad Avanza como “ lamentables ” y aseguró que su “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.

“Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país “, manifestó Alckmin ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.

A su vez, aseguró que “un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país ”, ni “inmiscuirse en sus asuntos internos” y mucho menos hacerlo de una forma “ absolutamente grosera ”.

Fuente: La Nación