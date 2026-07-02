Licuar bicarbonato con cáscaras de papa: por qué lo recomiendan y cómo usarlo

Los trucos caseros son cada vez más usados en los hogares, sobre todo de las personas que quieren dejar de lado los productos químicos y aprovechar distintos objetos que suelen terminar en la basura. Uno de ellos, poco conocido pero eficaz es el de licuar cáscaras de papa con bicarbonato de sodio .

Esta mezcla junta ingredientes con propiedades claves. Por un lado, las cáscaras de papa aportan nutrientes como potasio y fósforo , mientras que el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores , limpiar y ayudar a controlar hongos en plantas .

Este preparado puede aplicarse en pequeñas cantidades en la base de las plantas como un aporte orgánico suave , ayudando a mejorar el suelo con el tiempo. También se utiliza como apoyo para reducir la aparición de hongos en hojas, siempre en dosis bajas para no dañar la planta.

Además, la mezcla puede servir como limpiador y desodorante natural para superficies, aunque se recomienda probar primero en un área pequeña para evitar daños.

Es importante tener en cuenta algunas precauciones: no aplicar en exceso , ya que el bicarbonato puede alterar el pH del suelo. Además, no reemplaza fertilizantes completos ni tratamientos específicos para plagas.

Fuente: TN