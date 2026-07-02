La generación Z es un problema para las empresas: el 95% de los jóvenes no respeta los horarios ni las obligaciones laborales

La llegada de la generación Z al mercado laboral cambió muchas de las dinámicas tradicionales dentro de las empresas . La flexibilidad, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y la búsqueda de mejores condiciones son algunas de las prioridades que más destacan entre los jóvenes.

Un estudio de PapersOwl , realizado entre 2.000 estadounidenses de entre 18 y 34 años, reveló que el 95% de los encuestados considera aceptable realizar al menos una conducta para eludir una obligación durante la jornada laboral , desde salir antes de hora hasta utilizar recursos de la empresa para asuntos personales.

La encuesta también profundizó en las razones detrás de estas conductas. Entre quienes admitieron practicar el llamado coffee badging , el 66% aseguró que lo hace para contar con una mayor flexibilidad en su jornada laboral. Además, el 41% afirmó que trabaja mejor desde otro lugar y el 32% señaló que busca evitar las interrupciones habituales de la oficina.

Otro dato que llamó la atención es el vínculo entre estas prácticas y el uso de herramientas digitales: el estudio detectó que una parte de los encuestados recurre a la inteligencia artificial para agilizar tareas , mientras que otros aprovechan el trabajo remoto para organizar mejor sus horarios o realizar actividades personales durante la jornada.

Los responsables del relevamiento aclaran que los resultados corresponden a una encuesta realizada a un número acotado de personas, por lo que no representan necesariamente el comportamiento de todos los trabajadores jóvenes.

Sin embargo, sostienen que los datos muestran un cambio en los comportamientos laborales de las nuevas generaciones y los desafíos que afrontan las empresas a la hora de gestionar equipos y modalidades de trabajo.

Fuente: TN