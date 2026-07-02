Un pueblo de 363 habitantes busca vecinos: ofrece dinero para mudarte, incentivos a jubilados y vida tranquila entre montañas

Un pueblo de Italia que tiene solo 363 habitantes busca nuevos vecinos y ofrece dinero para abrir un negocio, una suma extra para jubilados y para trabajadores en remoto. Se trata de Panettieri , ubicado en la región de Calabria , al sur del país.

La iniciativa forma parte del proyecto regional Abita Borghi Montani Calabria , creado para combatir la despoblación de los pequeños municipios de la zona.

Por esa razón, ofrecen hasta 20.000 euros para abrir un negocio o desarrollar una actividad económica en el pueblo.

Además, otorgan hasta 5000 euros para trabajadores remotos , jubilados y familias que trasladen allí su residencia , distribuidos en pagos de 1.000 euros por año durante cinco años.

El objetivo es aumentar la población , impulsar la apertura de nuevos comercios y garantizar la continuidad de los servicios . Se trata de una localidad que sufrió una fuerte pérdida de habitantes durante las últimas décadas.

Panettieri se encuentra a unos 937 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Cosenza , cerca del límite con Catanzaro. Se encuentra rodeado por los bosques de la Sila Piccola , una zona montañosa reconocida por sus paisajes naturales, senderos y aire puro.

La economía local se basa principalmente en la agricultura , la producción de castañas , la ganadería y pequeños emprendimientos familiares .

Quienes deseen acceder al programa deberán cumplir las condiciones establecidas por la convocatoria municipal:

Las autoridades buscan atraer personas que quieran instalarse de forma permanente y convertirse en parte de la comunidad, con el objetivo de revitalizar el pueblo y frenar el avance de la despoblación que afecta a numerosas localidades rurales de Italia.

Fuente: TN