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Cómo hacer el perfume que usan en los hoteles cinco estrellas: el secreto para un aroma premium en casa

Redacción CNM julio 02, 2026

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El aroma de los hoteles cinco estrellas es una de las primeras sensaciones que perciben los huéspedes al ingresar. Muchas cadenas internacionales utilizan fragancias exclusivas , diseñadas para transmitir limpieza, confort y sofisticación desde el primer momento.

La buena noticia es que ese mismo efecto puede lograrse en casa. Con una combinación de aceites esenciales y algunos ingredientes fáciles de conseguir, es posible preparar un aromatizador casero con un perfume delicado, elegante y de larga duración.

Cada hotel desarrolla su propia identidad olfativa, aunque la mayoría apuesta por notas frescas, florales y amaderadas que generan una sensación de bienestar.

Entre las fragancias más utilizadas se destacan:

La clave está en combinar estos aromas para crear un ambiente acogedor, limpio y sofisticado , sin que el perfume resulte invasivo.

Para conseguir el efecto característico de los hoteles premium , los especialistas recomiendan aplicarlo en distintos sectores de la casa:

Con esta preparación casera, es posible lograr un ambiente fresco, elegante y acogedor , similar al que caracteriza a muchos de los hoteles cinco estrellas.

Fuente: TN


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