Cómo hacer el perfume que usan en los hoteles cinco estrellas: el secreto para un aroma premium en casa

El aroma de los hoteles cinco estrellas es una de las primeras sensaciones que perciben los huéspedes al ingresar. Muchas cadenas internacionales utilizan fragancias exclusivas , diseñadas para transmitir limpieza, confort y sofisticación desde el primer momento.

La buena noticia es que ese mismo efecto puede lograrse en casa. Con una combinación de aceites esenciales y algunos ingredientes fáciles de conseguir, es posible preparar un aromatizador casero con un perfume delicado, elegante y de larga duración.

Cada hotel desarrolla su propia identidad olfativa, aunque la mayoría apuesta por notas frescas, florales y amaderadas que generan una sensación de bienestar.

Entre las fragancias más utilizadas se destacan:

La clave está en combinar estos aromas para crear un ambiente acogedor, limpio y sofisticado , sin que el perfume resulte invasivo.

Para conseguir el efecto característico de los hoteles premium , los especialistas recomiendan aplicarlo en distintos sectores de la casa:

Con esta preparación casera, es posible lograr un ambiente fresco, elegante y acogedor , similar al que caracteriza a muchos de los hoteles cinco estrellas.

Fuente: TN