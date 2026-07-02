El riesgo país sigue en baja y cae a un nuevo valor mínimo desde abril de 2018

El riesgo país registra una leve baja en la cuarta rueda de la semana y se ubica por debajo de los 420 puntos básicos . El indicador elaborado por JP Morgan cede cuatro unidades hasta los 417 puntos básicos (-1%) , según aparecen en las pantallas de Rava, y retrocede hasta el valor más bajo desde abril de 2018.

Se trata de una leve caída que sigue la tendencia bajista de las últimas cuatro ruedas luego de haberse estabilizado por encima de las 430 unidades a fines de julio tras tocar el pasado 22 de junio los 421 puntos, su mínimo durante la administración libertaria hasta ahora.

La última vez que el riesgo país presentó valores similares fue hace ocho años, durante el gobierno de Mauricio Macri: el 26 de abril de 2018 tocó los 418 puntos por última vez.

Este retroceso es el reflejo de la suba en los bonos soberanos . Los títulos bajo ley local trepan hasta 1,1% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta 0,2% (GD35D). Se diferencia el GD46D, que retrocede 0,8%.

Fernando Marull, socio de FMyA, adjudicó la baja del riesgo país a “estrictamente el contexto global” . El último reporte de empleo en Estados Unidos arrojó que se crearon menos puestos de trabajo de los esperados en junio , por lo cual se anticipa que bajen las chances de que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas. En consecuencia, más inversores se inclinan a los mercados emergentes y compran activos de estos países, entre ellos la Argentina.

Por su parte, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, evaluó que la causa principal es el desempeño de la macroeconomía argentina . El mercado observa que el Gobierno empezó a demostrar que puede cumplir con las promesas que hizo para mejorar la economía, “incluso si hay algunas cuestiones que no están claras para el segundo semestre”. Destacó como “positiva” la estimación de la inflación de junio, que se espera que se ubique por debajo del 2%.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se mueven en territorio positivo , en contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Globant (+4%), seguido de Loma Negra (+3,5%), Banco Supervielle (+2,5%) y Grupo Financiero Galicia (+2,4%). En tanto, YPF desciende 1,3%.

El Merval sube 0,9% y cotiza a 3.157.432,89 unidades , equivalente a US$1990,28 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,3%). Se destacan Loma Negra (+4,9%), Irsa (+4,1%) y Banco Supervielle (+3,2%).

Fuente: La Nación