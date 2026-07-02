Habló la abuela de Mora, la joven que está en terapia intensiva tras el accidente en Casilda

Estela, la abuela de la joven de 17 años que está internada en terapia intensiva tras el brutal accidente de un grupo de amigos en Casilda, Santa Fe, se refirió a lo ocurrido el día del siniestro y explicitó su estado de salud: “ está en una situación muy delicada ”.

Además la mujer pidió públicamente apoyo para toda la familia. “Por favor, recen por mi nieta”, dijo la abuela, conmovida. “Anoche no estuvo bien, mucho dolor, mucho . Hoy es también un día en que Mora no está bien. Por eso les pido: recen. Morita tiene que seguir. Es chiquita, recién empieza a vivir ”, agregó.

Este miércoles, en diálogo con la emisora Canal 3 Rosario , también explicó el vínculo que existía entre ellos y lo emocionalmente delicado que sería para Mora enterarse de la situación de sus pares. “Eran todas amigas... y mi nieta no sabe que sus amigas han fallecido ”, señaló.

Luego contó que las jóvenes “ salían a bailar juntas los fines de semana de forma habitual ” antes de lo ocurrido, por lo que no se trataba de desconocidos ni desconfiaron de ese círculo cuando su nieta contó que iba a una fiesta.

“ Hoy en día, ¿qué nena de 17 años no va a bailar? Antes era distinto, pero el tiempo cambió ”, declaró más tarde al respecto, con Cadena 3 . “El tema es que no deberían haber manejado y debería haber controles que pararan ese vehículo ”, agregó.

Además, destacó la ayuda que recibió la joven por parte del conductor —que se encuentra actualmente detenido por presunto homicidio agravado— . “Lo único que ella recuerda es que la sacaron del auto y que la mantuvieron despierta. Este chico Fausto le habló todo el tiempo para que no se desvaneciera . Es lo único que recuerda. Yo le debo la vida de mi nieta a ese chico ”, afirmó Estela.

“Agradezco a los médicos, a los del helicóptero que la trasladaron y a las ambulancias. Mi nieta es la única sobreviviente de las nenas ”, concluyó.

El accidente ocurrió el pasado sábado en la ruta provincial S26, en las inmediaciones de Casilda, cuando el grupo regresaba de un boliche de la zona a bordo de un Peugeot 208.

Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que salió del camino, dio varios vuelcos y terminó en la banquina . Cinco de los ocupantes salieron despedidos del rodado tras el impacto.

Por los golpes cuatro jóvenes murieron: Lola Gironacchi , de 17 años y oriunda de Zavalla; Ramiro Tripiana , de 24 años, de la localidad de Pérez; Sabrina Correa y Zaira Lunge , de 17 años y también oriunda de Pérez. El conductor, Fausto G., de 20 años, quedó detenido.

El fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su arresto en el marco de una causa por “ homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas ”. El imputado permanece en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, según el diario La Capital .

Fuente: La Nación