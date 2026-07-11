Le incendiaron la casa, su camioneta fue abandonada y apareció enterrado en la playa con un machetazo en la cabeza

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Un estremecedor giro dio la investigación por la desaparición de Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, en Las Toninas. Lo que inicialmente se investigaba como una averiguación de paradero terminó convirtiéndose en un caso de homicidio, luego de que el cuerpo del hombre fuera hallado enterrado entre los médanos, con una lesión compatible con un machetazo en la cabeza. Por el crimen ya hay dos personas aprehendidas y la Justicia ordenó cinco allanamientos.





La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N.º 11 de Mar del Tuyú, conducida por el fiscal Pablo Gamalieri, quien dispuso la recaratulación de la causa como homicidio tras los primeros resultados de la pesquisa.





Todo comenzó el 29 de junio, cuando la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) La Costa tomó conocimiento de un incendio ocurrido en la vivienda de Carbano, ubicada en calles 13 y 4 de Las Toninas. Sin embargo, al reconstruir la secuencia de los hechos, los investigadores establecieron que el siniestro se había producido el 26 de junio, alrededor de las 19, y que el propietario no había vuelto a ser visto desde entonces.





Las pericias realizadas por Bomberos determinaron que el fuego provocó únicamente daños materiales y que la vivienda estaba deshabitada al momento del incendio. Dos días más tarde apareció abandonada la camioneta Tata Sumo que utilizaba la víctima, encajada en una zona de médanos.





Los testimonios incorporados al expediente indicaron que una persona con características similares a las de Carbano habría descendido del vehículo y continuado caminando en dirección a su domicilio, ubicado a unas cinco cuadras del lugar. Esa información dio origen a un amplio operativo de búsqueda.





Durante los rastrillajes realizados este viernes, personal policial y la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios localizaron un sector sospechoso entre los médanos, en inmediaciones de la playa y calle 4. El perro de búsqueda marcó el lugar y, tras excavar, los investigadores encontraron el cuerpo enterrado.





Con el avance de las pericias, la investigación dio un vuelco decisivo. La causa fue recaratulada como homicidio y la Justicia ordenó la detención de un adolescente de 17 años y de un hombre de 31, además de ejecutar cinco allanamientos en busca de nuevos elementos probatorios.





Los investigadores también recordaron que Carbano había sido noticia meses atrás, cuando la Justicia Federal allanó su vivienda en el marco de una causa por presunto acopio de material explosivo. En aquel procedimiento fueron secuestrados trotyl, granadas, municiones de FAL, cartuchos de escopeta y cargadores, elementos que posteriormente fueron destruidos mediante una explosión controlada.





Ahora, mientras continúan las pericias forenses y las diligencias ordenadas por la Unidad Funcional de Investigaciones N.º 11, la investigación busca reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar el móvil del crimen y establecer el grado de participación de los dos aprehendidos.