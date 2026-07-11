“Ilusión Messi”: el 11% de los adolescentes argentinos quieren ser futbolistas

“Deportista o futbolista”. Esa fue la respuesta que dio el 11% de los adolescentes argentinos varones durante las últimas pruebas PISA . Son bastantes más que los que aspiran a ser directores o gerentes, incluso más que los que aspiran a tener una profesión de nivel medio. Y bastantes más que el promedio de los países de la región, en la que la respuesta deportista o futbolista reúne al 7,4%.

Los datos surgen del informe ¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral? , de Argentinos por la Educación, presentado hace dos meses y que toman otra relevancia en el contexto de mundial. Fue elaborado por Guillermina Laguzzi (Organización de Estados Iberoamericanos), Juan Bonnin (Celes/Conicet-Unsam), Martín Nistal y Eugenia Orlicki. El documento analiza las expectativas laborales de los adolescentes argentinos a partir de las respuestas de los estudiantes de 15 años al cuestionario de las pruebas PISA 2022, que pregunta a los participantes qué tipo de trabajo esperan tener a los 30 años.

Según los resultados, el 52% de los estudiantes argentinos de 15 años carecen de una idea clara sobre su trabajo futuro: más de la mitad no pudo identificar una ocupación definida para su adultez en el cuestionario de la última prueba PISA. La cifra aumentó 30 puntos porcentuales en cuatro años y supera el promedio de incertidumbre laboral juvenil de los países de la OCDE (39%).

En la Argentina, el porcentaje de adolescentes de 15 años con incertidumbre sobre su futuro profesional saltó de 22% en 2018 a 52% en 2022: un aumento de 30 puntos porcentuales.

La contracara de que el 52% de los adolescentes argentinos siente incertidumbre sobre su futuro profesional, es que el 48% sí puede definir qué espera para los próximos años.

Entre los datos es llamativo que solo el 5% se imagina como “directores y gerentes”; en Colombia, por ejemplo, el interés por cargos de gestión asciende al 14%. En cambio, el 61% respondieron que se veían como “profesionales científicos e intelectuales”, en sintonía con la tendencia regional. El 15% opta por ocupaciones elementales, el 10% se inclina por ser técnico o profesional de nivel medio, y otro 10% se proyecta como trabajador de servicios y ventas.

Las preferencias muestran una alineación con un patrón global. Entre los 81 países participantes de PISA, las tres respuestas más frecuentes son: profesional de tecnologías de la información (8,7%), deportista (7,4%) e ingeniero (6,6%).

En la Argentina, los perfiles soñados o proyectados varían según el género. Entre las mujeres predominaron ciertas respuestas: médica (11,6%), psicóloga (10,9%) y abogada (9,8%), con el rol docente en cuarto lugar (6,2%). Entre los varones se destacan deportista (11%), ingeniero (8,2%) y profesional TIC (6,6%).

“El 60% de los estudiantes argentinos se agrupa en solo diez ocupaciones principales, mientras que en el total de 81 países analizados este grupo suma solo el 44%, lo que sugiere una menor diversidad de aspiraciones profesionales en Argentina”, señala el trabajo.

“El dato más inquietante del informe no es solo que el 52% de los adolescentes argentinos no pueda imaginar su futuro laboral, sino qué imaginan quienes sí lo hacen. Entre los varones, aparece lo que podríamos llamar la ‘ilusión Messi’: querer ser deportista profesional, una aspiración tan visible como improbable. Este hallazgo revela que la certeza aparente puede ser tan preocupante como la incertidumbre cuando está anclada en horizontes poco realistas. En contraste, las mujeres que sí proyectan su futuro lo hacen en carreras con una trayectoria formativa definida. Fortalecer la orientación vocacional en la escuela secundaria no es un lujo pedagógico, sino una política de equidad urgente”, plantea Soledad Giardili, profesora de la Universidad de Edimburgo, al ser consultada sobre los resultados del estudio de Argentinos por la Educación.

Fuente: La Nación