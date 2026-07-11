Murieron 15 turistas tras volcar en una lancha rápida en Vietnam

HANOI.- 15 personas murieron este sábado en el sur de Vietnam al volcar un barco que llevaba a turistas indios frente a la isla de Phu Quoc , indicó un medio estatal.

“Una lancha rápida con 32 turistas indios y cuatro tripulantes volcó cerca de Hon May Rut Ngoai, en Phu Quoc, causando 15 muertos. Fueron rescatadas 21 personas” , indicó el medio VnExpress.

Según el medio estatal, la embarcación se habría enfrentado, a primeras horas de la tarde, a un oleaje y vientos inusuales cuando se encontraba a unos 400 metros de May Rut Ngoai, una pequeña isla al sur de Phu Quoc, muy apreciada por los buceadores por sus arrecifes de coral.

Otras embarcaciones turísticas que se encontraban en las proximidades acudieron rápidamente al lugar, junto con la guardia costera, pero numerosos pasajeros quedaron atrapados en el interior de la lancha.

Imágenes en la televisión vietnamita mostraron mar agitado y fuertes vientos mientras los equipos de rescate lanzaban salvavidas a las personas en el agua. Motos acuáticas trasladaban a los sobrevivientes de regreso a la costa y personas en la playa brindaban primeros auxilios a las víctimas.

El periódico Tuoi Tre citó a la policía local, que informó de que 21 personas habían sido trasladadas a un hospital para recibir tratamiento de urgencia, dos de ellas en estado crítico. Según ese diario, las 15 personas fallecidas, 13 hombres y dos mujeres, eran todas extranjeras.

“Estoy profundamente entristecido tras conocer la trágica noticia del accidente de una embarcación en el que se vieron implicados ciudadanos indios”, reaccionó en X el primer ministro de India, Narendra Modi. “Expreso mis más sinceras condolencias a las familias”, añadió.

Extremely saddened to learn about the tragic news of a boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc, Vietnam. My sincere condolences to the families who lost their loved ones. My prayers for the early recovery of the injured survivors. Our Embassy and Consulate are…

El funcionario dijo que los turistas eran empleados de una empresa privada de telefonía móvil que participaban en una reunión anual.

En tanto, la embajada de India en Vietnam informó seguir de cerca la situación y puso en marcha varios centros de asistencia para apoyar a las familias afectadas.

“Los detalles exactos del incidente aún están siendo investigados”, señaló en un comunicado.

Según un responsable local del Partido Comunista citado por VnExpress , Nguyen Tien Hai , la embarcación y su operador contaban con todas las autorizaciones necesarias para el transporte de pasajeros.

Hasta el momento no estaba clara la causa del percance. Está en marcha una investigación para establecer las circunstancias de la tragedia.

La isla de Phu Quoc, la mayor de Vietnam y ubicada en el golfo de Tailandia, experimentó un importante auge turístico en los últimos años, con más de 1,8 millones de visitantes extranjeros en 2025. Hon May Rut está a unos 10 kilómetros al sur de allí. Son conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Fuente: La Nación