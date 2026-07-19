Las atajadas de Dibu Martínez en la derrota ante España en la final

El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, evitó durante 106 minutos la ruptura del 0 a 0 contra España en la final del Mundial con sus atajadas. Los ataques del conjunto europeo no llegaron al gol por la actuación del portero de Aston Villa, que apareció cuando la albiceleste lo necesitaba.

La más gritada se dio sobre el final de los 90 minutos. En un ataque español, Leandro Paredes hizo una falta en la puerta del área y Lamine Yamal se hizo cargo. El delantero de Barcelona pateó al palo de Dibu, que voló para su costado izquierdo y mandó la pelota al córner.

El DIBU le sacó el tiro libre a Yamal en la última de los 90' y nos vamos al alargue en la final del Mundial. pic.twitter.com/HoEgTuU6bS

A su vez, ya en el tiempo extra, Nico Williams entró al área a buscar un centro y no pudo conectar, sin embargo, empujó la pelota levemente con la cabeza y la direccionó para dentro de los tres palos. En tanto, el arquero respondió con sus manos y despejó para el costado.

El atajadón del Dibu a Nico Williams al final del segundo tiempo. pic.twitter.com/PkMNoUg9cH

Una jugada atrás, Dibu también había respondido a un ataque de España. El conjunto argentino quedó mal parado y Nico Williams encabezó una contra. Al no tener pase, el delantero remató al arco desde el borde del área, y el arquero se mantuvo firme.

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A los 80 minutos, Dibu Martínez ya había demostrado que iba a responder a cada ocasión de gol de España. A falta de diez minutos para el final del partido, Nico Williams desbordó por la banda y tiró un centro para Aymeric Laporte , que, si bien no cabeceó con comodidad, direccionó la pelota para el arco. Pero el arquero se lanzó y la atrapó, sin siquiera dar rebote.

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Fuente: La Nación