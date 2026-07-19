Femicidio en José C. Paz: la buscaban desde el lunes y apareció en el pozo ciego de la casa de su vecino

Luego de seis días de búsqueda, el cuerpo de Karina Cáceres (22) fue encontrado en el fondo de un pozo ciego en José C. Paz . Por el femicidio fue detenido un vecino de la víctima, quien tras escapar a la provincia de Chaco se presentó espontáneamente en una comisaría para confesar el crimen.

Karina, que era mamá de un nene de 7 años, había sido vista por última vez en la madrugada del domingo 12 de julio. Su pareja, Ramón David Barrionuevo, denunció la desaparición el lunes 13, alegando que tras una discusión por celos se había ido a dormir y que, al despertar, la joven ya no estaba.

La clave para resolver el caso surgió de las cámaras de seguridad. En los videos de las cámaras de seguridad se observaba a Karina caminando alrededor de las 6 de la mañana del día de su desaparición por las calles Finlandia y Austria. No iba sola: estaba acompañada por un hombre y llevaba una bicicleta.

Al difundirse las imágenes el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció de inmediato: era Ignacio Daniel González (35). El cerco sobre González se cerró cuando él mismo llamó a sus familiares para confesar que había matado a Karina y que había arrojado el cuerpo al pozo ciego de su casa.

Con la información del círculo íntimo del sospechoso, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Suecia al 4200. Allí, personal de Bomberos y peritos confirmaron el horror al extraer el cuerpo de la joven del pozo, según informó el medio local SM Noticias.

En el lugar, los investigadores secuestraron evidencias contundentes : ropa que coincidiría con las que usaba el agresor en el video y la bicicleta de Karina , la cual había sido cortada en varios pedazos para intentar ocultarla.

Mientras se realizaba el operativo en Buenos Aires, González ya se encontraba a más de mil kilómetros de distancia. El hombre había viajado a la localidad de Charata, en Chaco, el mismo día que se radicó la denuncia por la desaparición. Finalmente, acorralado por su propia confesión familiar, se entregó en la comisaría local y quedó detenido.

La causa, que inicialmente se investigaba como averiguación de paradero, fue recaratulada como femicidio. La Justicia bonaerense ya solicitó la extradición del detenido y ordenó la autopsia para determinar la mecánica de la muerte de la joven.

Fuente: Clarín