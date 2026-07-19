Los mejores memes de Argentina vs. España: derrota y tristeza por la final perdida

La selección argentina cayó ante España por la final de la Copa del Mundo. Fue 1-0 con gol en el tiempo extra de Ferrán Torres. De esta manera, la Scaloneta quedó como segunda en este Mundial 2026, donde dejó todo para quedarse con el trofeo pero fue superado por amplitud por el equipo rival. A partir del resultado deportivo, los usuarios en las redes sociales se expresaron a través de variados memes.

Estamos devastados porque Argentina se fue a chingar su madre y España es campeona del Mundo pic.twitter.com/WhdiLF7EjS

“Eres mexicano no puedes festejar un gol de otro equipo que no es el tuyo” Yo festejando el golazo de España: pic.twitter.com/myEinhRaBe

QUE VIVA ESPAÑA!!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/I2CMP3GEzR

TODAY I AM SPANISH VIVA ESPANA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 THE SAVIOURS OF FOOTBALL https://t.co/vp4lnlnyhd pic.twitter.com/cjYs4RlfCz

"España" es tendencia porque anuló por completo a Argentina y se acaba de coronar Campeón del Mundo por segunda vez en su historia. pic.twitter.com/TUYfEWgvRt

argentina whenever dani olmo gets the ball pic.twitter.com/md7VgR61O3

messi y lamine en la pausa de hidratación pic.twitter.com/77AEJ2GnDM

HAGAN ALGO HADITAS pic.twitter.com/pTtmDjN8wJ

الحكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/MEBgFYmZpP

Lisandro Martínez venía siendo de lo mejor y ahora se lesionó País lamentablemente meado pic.twitter.com/GEZojqkdZt

lisandro martinez being out... Spain just did the unthinkable pic.twitter.com/XQR9YdTo7o

hola dios, ysoy yo de nuevo pic.twitter.com/PSoIup41gi

Hola Dios...soy yo de nuevo...una mas y no jodemos mas pic.twitter.com/bixBg6BD3o

esse é o gatinho Cucurella da sorte Repasse pra ele anular o ataque da Argentina pic.twitter.com/lHiqnyaxt7

"España 1 - 0 Argentina" De la Fuente al minuto 80 mirando a Scaloni haciendo el cambio de Montiel por Molina pic.twitter.com/clDF48knaG

“El partido del domingo argentina-españa va a estar tranquilo” el cuti en la primera que la toque lamine yamal: pic.twitter.com/u1zg1AqqbQ

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Fuente: La Nación