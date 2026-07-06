“La velocidad de lectura no alcanza”: cómo logró San Luis que más alumnos comprendan lo que leen

Tras la presentación de los resultados nacionales de la prueba Aprender por parte del Gobierno nacional, la provincia de San Luis salió a mostrar los desempeños que ellos obtuvieron con su plan provincial de alfabetización que arrancó en abril de 2024.

Según los registros provinciales el plan logró que la proporción de alumnos de 1° a 3° grado que alcanzan las habilidades básicas en lectura y escritura pase del 35% al 86%, y quienes llegan al nivel óptimo del 7% al 57% . Desde la provincia informan que 13.000 alumnos de primer a tercer grado “salieron de la zona crítica”.

El plan provincial se llama “Queremos Aprender” y está liderado por Ana María Borzone, experta en desarrollo lingüístico y cognitivo del Conicet, quien -junto a su equipo- antes trabajó en Mendoza y ahora también lo está haciendo en Chubut.

La experta contó a Clarín que la clave del programa está en la progresión con la que van trabajando con los alumnos , que va desde el reconocimiento de palabras hasta la comprensión y la producción de textos.

Para medir esa progresión, el equipo de Borzone diseñó una evaluación especial, que rastrea el avance a lo largo de todo el ciclo básico de la escuela primaria (de primer a tercer grado). Esa evaluación se toma, en todos los grados , al comienzo y al finalizar cada ciclo lectivo.

La evaluación empieza con una prueba de palabras, organizadas desde las más simples hasta las más complejas. Cuando un alumno -esté en el grado que esté- supera el 80% de las palabras más difíciles en lectura y escritura, pasa al siguiente nivel, que consiste en lectura y escritura de oraciones. Y luego textos, cada vez más complejos.

“Lo que nosotros evaluamos con el reconocimiento de palabras es el acceso al significado . Para eso, les presentamos a los alumnos dibujos y le pedimos que unan cada palabra con la imagen correspondiente . Eso nos permite verificar si realmente accede al significado de esa palabra”, explica Borzone.

Una vez que los alumnos acceden a ese significado, el paso siguiente es evaluar si también acceden al significado de oraciones . Para eso, también usan ilustraciones. Las oraciones son largas y tienen distractores justamente para comprobar que realmente las leen.

El plan “Queremos Aprender” empezó en 2024 con sala de 5 y el nivel básico de la primaria. El año pasado lo extendieron al ciclo superior: a partir de cuarto grado.

Guillermo Araujo, ministro de Educación de San Luis, le cuenta a Clarín que el plan tiene “cuatro patas”: capacitación docente, entrega de materiales específicos para maestros y alumnos, referentes de alfabetización que acompañan a los docentes en las aulas, y el sistema de evaluaciones que mide los avances y ajusta las intervenciones.

Para el ministro los avances en los resultados no son atribuibles solo al plan Queremos Aprender, sino a otras políticas públicas que ellos impulsaron.

Entre ellas, menciona la ampliación del plan alimentario escolar -que hoy garantiza desayuno o merienda en todas las escuelas públicas y almuerzo en el 60% de ellas-, la creación del boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes , el regreso de los concursos para directores después de 10 años y la universalización progresiva de la sala de 3 años .

Según el ministro, estas medidas mejoraron las condiciones para enseñar y aprender y ayudaron a los estudiantes de los sectores más vulnerables, que fueron los que registraron los mayores avances en las pruebas.

Borzone explica que el plan arrancó con una capacitación muy intensiva a 100 referentes, que eran docentes o docentes jubilados. Esos referentes después fueron a las escuelas a acompañar a los maestros que están frente al aula.

Este año arrancó, además, una capacitación a los docentes de los Institutos de Formación Docente . Para Borzone, esta instancia será vital para lograr que el plan se consolide.

Para que esta política efectivamente siga, la Legislatura de San Luis aprobó una ley que institucionaliza el modelo de alfabetización. La norma establece que cualquier programa deberá incluir los cuatro ejes del plan. Además, este año se sancionó una ley similar para Matemática.

Desde el Gobierno de San Luis afirman que después de extenderlo este año al primer ciclo de la secundaria prevén llegar a toda la escuela secundaria en 2027.

San Luis tiene 500 escuelas en todo el territorio, de las cuales 320 son primarias . Es el 1% de la Argentina.

La evaluación de San Luis califica a los alumnos en tres niveles: No alcanzó, Mínimo y Óptimo. Los conocimientos para llegar a esos niveles varían de acuerdo al grado que está cursando cada alumno.

Por ejemplo, para primer grado el nivel óptimo significa que el alumno puede reconocer palabras, leer oraciones y comprenderlas. En segundo grado, implica comprender oraciones y textos breves. De tercer grado en adelante los textos van aumentando progresivamente en complejidad. Por eso no existe un único nivel óptimo para todos. Siempre depende del momento de la escolaridad.

La escritura también está organizada progresivamente. En primer y segundo grado la evaluación consiste en el dictado de palabras y de oraciones. Luego, en la producción de textos. Y más adelante: en la reescritura de textos.

Borzone es crítica con el enfoque sobre la fluidez lectora de muchos planes de alfabetización que fueron implementados en distintas provincias. Afirma que le dan excesiva importancia a la velocidad de lectura de los alumnos. Y que esa medida, por sí misma, no indica que los alumnos hayan comprendido las palabras, las oraciones y los textos.

“Las palabras por minuto no indican si realmente los alumnos acceden a su significado. Si alguien me dice que hay una diferencia significativa porque un chico pasó de leer 20 a 30 palabras por minuto, para mí ese dato, por sí solo, no dice nada. Lo que quiero saber es si ese chico comprende lo que lee ”, le dijo a Clarín .

Desgranando los resultados, la provincia informa que, en lectura , en primer grado, el nivel mínimo esperado pasó de ser del 10% al 39,5%. En segundo grado, el porcentaje en el nivel óptimo de lectura pasó de 20,3% en 2025 a 59,4% . Y en tercer grado, el 74% de los alumnos ya alcanza el nivel esperado de lectura.

En escritura , en tanto, en primer grado el 89,8% no alcanzaba las habilidades básicas en 2025. Hoy esa cifra se redujo al 70,1%. En segundo grado, sólo el 13,6% de los alumnos permanece por debajo del nivel mínimo. Y en tercer grado, los estudiantes que alcanzan el nivel óptimo pasaron del 40,2% al 83% en un año.

Para Borzone una de las claves del éxito del plan es que se trata de una provincia chica, en la que se puede implementar mejor un programa de estas características. Y también lo atribuye a las capacitaciones intensivas, que fueron y siguen dando a los participantes del programa.

La semana pasada, el Gobierno nacional publicó los resultados de la prueba Aprender, que se tomó en 2025, a los alumnos de sexto grado, de escuelas públicas y privadas, de todo el país.

La prueba mostró una mejora en los resultados de Lengua en todas las provincias. Además, las que peor rendimiento venían teniendo, como La Rioja, San Juan y Catamarca, son las que más mejoraron. San Luis fue una de las provincias que mejoraron un poco más que el promedio.

El informe oficial no atribuye los resultados obtenidos al Plan Nacional de Alfabetización, que se concentró en el ciclo básico de la primaria, es decir, de primer a tercer grado.

Borzone critica al Gobierno nacional por no haber fijado objetivos comunes de alfabetización para todas las provincias. Afirma que eso genera el problema de que si cada provincia define por su cuenta qué considera "nivel óptimo", después los resultados dejan de ser comparables.

Así, una provincia podría considerar suficiente leer tres palabras, mientras otra exige comprender un párrafo completo. Ambas podrían informar que alcanzaron un "nivel óptimo", aunque estén midiendo cosas muy distintas.

Fuente: Clarín