La Plata: entraron a robar a una casa y se llevaron hasta un álbum del Mundial 2026

Un hombre de 67 años fue víctima de un robo el último sábado en La Plata , cuando salió de su csa ubicada en 71 entre 14 y 15, en el barrio Meridiano V , junto a dos de sus hijos.

Al volver, cerca de las 17, encontró la puerta de ingreso abierta , la cerradura dañada y descubrió que delincuentes habían desvalijado el lugar.

Según informaron medios platenses, el dueño de la casa había salido cerca del mediodía acompañado por su hijo de 13 años. Horas más tarde regresó con su hija de 10 y advirtió que la puerta principal estaba completamente abierta.

Al revisar el ingreso, notó que la cerradura tenía importantes daños. Enseguida sospechó que habían entrado a robar y, al recorrer la casa, confirmó que faltaban varios objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones escaparon con una notebook , una PlayStation 4 , una mochila y hasta un álbum completo de figuritas del Mundial 2026 , que pertenecía a los hijos de la víctima.

El damnificado también señaló que podría haber otros faltantes, por lo que continúa revisando la casa. La Policía ya cuenta con imágenes de cámaras de seguridad aportadas por la víctima e intenta identificar a los responsables del robo. Por el momento, no trascendieron detenciones.

Fuente: TN