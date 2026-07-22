La mujer acusada de haber matado a su hijo de 8 años en Misiones se negó a declarar y fue imputada por homicidio agravado

La mujer acusada de haber matado a su hijo Ilan Mareco Vázquez , de 8 años, en Misiones se negó a declarar este miércoles ante la Justicia y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. María M. estuvo ante el juez de Instrucción N°7 de Posadas, Miguel Mattos, junto a su defensora oficial, y ahora la Justicia deberá resolver el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

La audiencia indagatoria comenzó minutos después de las 9 de este miércoles, luego de que la mujer fuera trasladada desde la Comisaría de Santa Ana hasta el juzgado ubicado en Posadas. Durante el acto procesal, la acusada hizo uso de su derecho constitucional y decidió no responder preguntas.

La imputación por homicidio agravado por el vínculo se produjo luego de que una junta médica del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia determinara que la mujer comprende la criminalidad del hecho que se le atribuye y está en condiciones psicofísicas de afrontar el proceso penal. Los especialistas recomendaron que continúe con seguimiento psiquiátrico.

El crimen ocurrió el lunes 13 de julio por la mañana en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad misionera de Santa Ana. Un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema gravedad y, al ingresar al lugar, efectivos policiales encontraron sin vida a Ilan Mareco Vázquez sobre una cama. En la misma habitación estaba su madre con múltiples heridas.

La autopsia confirmó que el nene de 8 años murió como consecuencia de una lesión punzocortante en el cuello , resultado que permitió avanzar con la detención de la mujer.

La acusada había quedado a disposición de la Justicia luego de recibir el alta médica en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, donde permanecía internada bajo custodia policial. Había sido encontrada con heridas cortantes que, según la principal hipótesis de los investigadores, se habría provocado después del ataque.

Durante la investigación también surgieron antecedentes de violencia familiar. La Dirección de Asuntos de Familia y Género confirmó que entre 2024 y 2026 hubo denuncias cruzadas entre la mujer y su pareja por episodios de violencia y conflictos de convivencia. Además, familiares del nene declararon que habían advertido situaciones de maltrato dentro del ámbito familiar.

Fuente: TN