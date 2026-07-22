Detuvieron en La Matanza a un ladrón que tenía 21 antecedentes penales y una condena por robo

La Policía detuvo a un delincuente que tenía 21 antecedentes penales y una condena por robo, luego de haber sido denunciado por haberle arrebatado el celular a un taxista . La Policía de la Ciudad fue alertada por el conductor y después de una intensa persecución, logró detener al ladrón en el partido bonaerense de La Matanza.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el joven de 22 años había entrado a robar en una casa del barrio porteño de Saavedra y luego se había subido al taxi para darse a la fuga. Al llegar a la zona de avenida General Paz y Crovara, en el límite con la Provincia, le arrebató el celular al conductor y escapó corriendo hacia La Tablada.

El chofer alertó a los efectivos de la División Anillo Digital y describió las características del delincuente. Minutos más tarde, los agentes lo detuvieron mientras caminaba sobre la avenida Crovara , en territorio bonaerense.

Al identificarlo, descubrieron que tenía un extenso historial delictivo . No sólo contaba con una condena por robo dictada en 2025 , sino que también tenía antecedentes por robo, robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, hurto y tentativa de hurto, además de pedidos de captura y procesamientos.

Al momento de la detención, tenía en su poder cinco perfumes, cuatro celulares, una tablet, una notebook, una cartera, 1.200 dólares, 190 mil pesos, otros montos menores en monedas extranjeras , licencias de conducir y tarjetas bancarias.

Luego, descubrieron que todos los elementos pertenecían a una mujer que había sufrido un robo en su casa , en el barrio de Saavedra. Así fue como lograron reconstruir el raid delictivo del ladrón: primero entró en la propiedad y después, mientras escapaba de la zona en un taxi, le arrebató el celular al conductor.

Todos los elementos fueron secuestrados y el joven quedó detenido a disposición de la Justicia . La investigación está a cargo de la Comisaría 4 de Lomas del Mirador y de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de Gastón Bianchi. También intervino la Fiscalía de Saavedra y Núñez, a cargo de José María Campagnoli.

Fuente: TN