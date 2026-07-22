Hervir cáscaras de mandarina y clavos de olor en casa: por qué lo recomiendan en invierno y para qué sirve

A la hora de llenar de rico perfume la casa, muchas personas recurren al uso de aromatizadores o sprays industriales, pero lo que no todos saben es que hay una forma de crear uno que se logra hirviendo cáscaras de mandarina y clavos de olor , ideal para el invierno , ya que genera un ambiente cálido y relajante.

Esta combinación desprende una fragancia cálida, cítrica y especiada que se distribuye por todos los ambientes mientras la mezcla se cocina en la hornalla. Además de ser una opción sencilla y económica, permite reutilizar restos de fruta que normalmente terminarían en la basura.

Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales naturales , como el limoneno, que es el responsable de su característico aroma cítrico. Al calentarse en agua, estos compuestos se liberan con el vapor y ayudan a perfumar el ambiente de manera natural.

Por su parte, los clavos de olor aportan una fragancia intensa y especiada , que combina muy bien con los cítricos y resulta especialmente agradable en los meses fríos. El resultado es un aroma que muchos asocian con la sensación de hogar recién limpio y un ambiente más acogedor durante el invierno.

Para poner en práctica este truco solo se necesitan l as cáscaras de dos mandarinas, entre 8 y 10 clavos de olor y un litro de agua.

Mientras la mezcla permanece caliente, el vapor se encarga de distribuir la fragancia por distintos ambientes de la casa.

Quienes buscan un perfume más intenso pueden sumar otros ingredientes a la olla, como una rama de canela, rodajas de limón o naranja, hojas de romero fresco, anís estrellado o unas gotas de esencia de vainilla al finalizar la cocción.

Fuente: TN