La autopsia confirmó que la niña fallecida en Villa Gesell murió por una asfixia obstructiva y la Justicia aguarda nuevos estudios

ZONALES





La investigación por la muerte de una beba de 2 años que ingresó sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell el pasado 21 de julio, sumó un elemento clave con el resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Pinamar.





Según el informe elaborado, se determinó que la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardíaco, mientras que la causa mediata fue una hipoxemia (disminución severa del oxígeno en sangre).





Se llegó a todo esto por una asfixia obstructiva, precisándose además que se trató de una muerte de carácter no traumático, es decir, sin lesiones compatibles con violencia física.





Tras recibir el resultado, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la investigación, dispuso no entregar por el momento el cuerpo de la menor a sus familiares y ordenó que el informe de autopsia fuera remitido de inmediato a la sede judicial, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.





El caso se inició el martes cuando personal de la Estación de Policía Comunal Primera de Villa Gesell fue convocado al Hospital Municipal luego de que la secretaria de Salud informara el ingreso de una niña con escasos signos vitales. El equipo médico realizó durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó el deceso.





Por disposición de la Fiscalía se inició una causa por averiguación de causales de muerte, se secuestró la historia clínica, se preservó la vivienda donde ocurrió el episodio y se dio intervención a Policía Científica.





La investigación adquirió una fuerte repercusión pública debido a los antecedentes judiciales de la madre, quien en 2016 fue investigada en Mar del Plata junto a su entonces pareja por la muerte de otra hija. Sin embargo, ambos fueron absueltos en 2018, luego de que la Justicia concluyera que aquel fallecimiento también había obedecido a causas naturales relacionadas con problemas respiratorios y descartara la existencia de maltrato o abuso.



