Detuvieron a un adiestrador canino por maltrato animal: encontraron un perro muerto dentro de su pileta

Federico Mentasti, de 54 años, fue detenido en Pilar tras una denuncia apoyada en imágenes que mostraban al hombre con un perro ahorcado en la reja de una ventana. Ese y otros hechos de violencia contra casi una decena de perros fueron expuestos en una presentación impulsada por las organizaciones Animales S.O.S. y Colmillitos al rescate.

Vecinos de esa localidad del noroeste del GBA grabaron diversas escenas en la que el hombre maltrataba a los animales y, como consecuencia, comenzó una investigación policial que desembocó en la detención del agresor, que ofrecía servicios de adiestramiento canino.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de Del Viso, la Policía bonaerense encontró un perro muerto con el hocico y las patas atadas dentro de una pileta y rescató otros siete animales que presentaban signos de maltrato.

Medios locales indicaron que se constató la presencia de perros en estado de hacinamiento, los cuales fueron rescatados y trasladados al refugio canino Soplo de vida, que actualmente busca familias que puedan alojarlos de manera transitoria.

El acusado se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1 de Pilar, que lleva adelante el caso, informó por su parte el medio Infobae .

Desde Colmillitos, indicaron que el acusado es denunciado desde 2017 y se presenta en redes sociales como “etólogo, licenciado en comportamiento animal, adiestramiento y sociabilización de canes con problemas conductuales”. Además, contaba con una guardería y ofrecía clases de adiestramiento.

“La idea es que este hombre no salga de la cárcel y que por fin se haga justicia. Necesitamos toda la información posible para que quede el tiempo que sea necesario adentro”, expresaron.

Por su parte, Animales S.O.S. advirtió: “Los mataba y los hacinaba en su domicilio".

Luego, cerca de la resignación, la institución agregó: "Mañana queda libre, va a seguir haciéndolo en cualquier parte. Miren cómo mata a la vista de todos". Por eso, a través de su cuenta de Instagram, buscan testigos e imágenes que respalden la denuncia.

Mentasti ya fue expulsado de la Federación Cinológica Argentina. Quedó "inhabilitado para participar o ingresar en toda actividad organizada, auspiciada o fiscalizada por esta institución", según la entidad dedicada a la crianza canina.

Fuente: Clarín