“La mejor del planeta”: el mayor exportador mundial de carne eligió a una empresa argentina para resguardar su seguridad sanitaria

Con la convicción de que Brasil cuenta ahora con “la mejor defensa sanitaria del planeta”, el ministro de Agricultura y Ganadería de ese país, André de Paula, visitó este viernes la planta de Biogénesis Bagó, en Garín, Buenos Aires, para formalizar la puesta en marcha del banco de antígenos contra la fiebre aftosa. El país que lidera las exportaciones mundiales de carne vacuna eligió a una empresa argentina para resguardar una de las piezas centrales de su nueva estrategia sanitaria. El banco servirá como respaldo frente a una eventual reaparición de la enfermedad y permitirá elaborar hasta 10 millones de dosis de vacunas.

La visita permitió formalizar la puesta en marcha del banco de antígenos que Brasil había anunciado en diciembre pasado, tras decidir el fin de la vacunación contra la enfermedad. Tecpar, el laboratorio público del estado de Paraná a cargo del proyecto, contrató a Biogénesis Bagó para almacenar los antígenos y producir las vacunas si se detectara un foco. Durante la actividad, el ministro encabezó el acto formal y recorrió la planta de Garín, donde la reserva permanecerá almacenada durante los próximos diez años.

El convenio contempla una inversión de 48 millones de reales, unos US$10 millones, y prevé la conservación de los antígenos necesarios para elaborar hasta 10 millones de dosis. Es el primer banco de antígenos propiedad de Brasil y constituye el principal respaldo del país para responder ante un eventual foco de fiebre aftosa sin tener que volver a implementar una vacunación sistemática de todo el rodeo.

De Paula recordó que Brasil vacunó contra la fiebre aftosa durante más de medio siglo y señaló que el fin de esa etapa exige mantener nuevos mecanismos de protección sanitaria. “Brasil pasó más de 50 años vacunando contra la fiebre aftosa. Ese trabajo nos permitió alcanzar un nivel de seguridad que hizo posible dejar de vacunar, pero eso no significa dejar de proteger el rodeo. Por el contrario, exige estar todavía mejor preparados” , afirmó.

En ese contexto, el ministro explicó qué papel cumplirá el banco de antígenos dentro de ese nuevo esquema sanitario. “Es un seguro. Uno espera no tener que usarlo nunca, pero necesita tenerlo disponible” , sostuvo.

Los antígenos permanecerán almacenados a -170°C en la planta de Garín. Si se detectara un foco, Biogénesis Bagó activará la formulación de las vacunas y, desde que se declare la emergencia hasta que las dosis lleguen a Brasil, transcurrirán alrededor de siete días . En el mismo laboratorio también se conservan reservas estratégicas de la Argentina [que ya vacuna contra la enfermedad], Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur .

Durante la ceremonia, De Paula afirmó que la puesta en marcha del banco de antígenos marca un nuevo paso en la estrategia sanitaria que Brasil construyó durante décadas. “La historia tiene un antes y un después de este lanzamiento. Esto es el resultado del trabajo profesional y eficiente que nos permite decir que tenemos la mejor defensa sanitaria del planeta” , expresó.

Tras recorrer la planta, De Paula también respondió preguntas sobre otros temas de la agenda agropecuaria internacional. Consultado por las tratativas con la Unión Europea, que en mayo retiró a Brasil de la lista de países autorizados a exportar carnes al bloque a partir del 3 de septiembre por no comprobar en plazo el cumplimiento de las normas europeas sobre uso de antimicrobianos, el ministro reivindicó el sistema sanitario brasileño y se mostró confiado.

“Nadie tiene los números, nadie los alcanza. Exportamos a más de 165 mercados. Somos el mayor exportador de proteína animal del mundo. Y nadie hace eso con tantos mercados sin ser muy riguroso, sin tener un protocolo sanitario respetado y acreditado en el mundo entero” , afirmó.

“Este es un proceso de evolución. Vamos a trabajar siempre con nuevas exigencias, nos vamos a adecuar a esas exigencias. No tengo ningún temor de eso” , agregó. Y apeló a una novedad del día para mostrar que Brasil tiene alternativas: “El Reino Unido sigue importando nuestra carne, independientemente de cualquier decisión que el mercado europeo pueda tomar, y muchos otros mercados muy importantes. Vamos a resolver rápidamente esta cuestión nuestra con el mercado europeo”.

El optimismo contrasta con la advertencia que hizo un día antes en Brasilia el presidente de la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, invitado por el propio De Paula a la ceremonia de Garín: “Hay una gran posibilidad de que no consigamos vender más a la Unión Europea a partir de septiembre”.

Consultado por las diferencias dentro del Mercosur en torno al acuerdo comercial con la Unión Europea y un reclamo de Paraguay por la distribución de las cuotas de exportación, aclaró que esa negociación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y respaldó el trabajo de la Cancillería.

“Es natural que existan conflictos de interés. Para eso existen las negociaciones” , respondió. El reclamo estalló en la cumbre del bloque de fines de junio en Asunción, donde el presidente Santiago Peña pidió que cada socio reciba el 25% de los cupos libres de arancel y advirtió que sin equidad “no puede haber un Mercosur” . Como todavía no hay acuerdo de reparto, rige un esquema en el que el país que concreta antes la venta se queda con el cupo disponible.

El ministro se mostró confiado en que los países del bloque podrán alcanzar un entendimiento. “Tengo la certeza absoluta de que, dada la importancia que tiene el Mercosur, la expectativa, por ejemplo, de la apertura de un canal ahora con Japón y la importancia de este acuerdo que se hizo con el mercado europeo, nosotros, junto a nuestros socios, somos capaces de construir una solución que atienda de forma respetuosa, y de manera que todos queden contemplados, esta cuestión de la distribución de cuotas” , sostuvo.

Sobre el planteo realizado por Paraguay, agregó: “Entiendo como absolutamente natural este primer momento de ajuste. Es parte de la negociación”.

De Paula también fue consultado por el impacto de la cuota que China estableció para sus importaciones de carne brasileña. Desde enero rigen salvaguardias con un arancel adicional del 55% para los embarques que superen los cupos por país, y Brasil ya agotó en junio su límite de 1,1 millones de toneladas. Según explicó, el gobierno busca seguir ampliando sus ventas, aunque reconoció que las decisiones del país asiático responden a sus propias necesidades internas.

“Nosotros estamos trabajando con China y, obviamente, queremos exportar siempre más; estamos absolutamente capacitados, habilitados, tenemos todas las condiciones —el mundo lo reconoce— para exportar más” , afirmó.

El ministro descartó que las medidas respondan a cuestionamientos sobre la producción brasileña. “Lo que no cambia es el concepto, es la credibilidad de la carne que exportamos. No están dejando de importar porque nosotros hayamos fallado en los mercados: ellos tienen una política interna que respetamos, que negociamos, con la que nos sentamos e intentamos construir juntos alternativas para superar esas dificultades” , remarcó.

Por último, se refirió a las medidas previstas para acompañar a las empresas agropecuarias afectadas por los aranceles de Estados Unidos, un día después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunciara un paquete de respuesta a la sobretasa adicional del 25% que entra en vigor el 22 de julio, y de la que la carne bovina quedó exceptuada. “Desde el primer momento Brasil creó el ‘Brasil Soberano’ y tiene algunas políticas que tienen como objetivo dar soporte, apoyar sobre todo a aquellos sectores que fueron más penalizados en este momento. El gobierno brasileño sí tiene políticas específicas para apoyar a esos sectores y las va a seguir aplicando” , explicó.

Fuente: La Nación