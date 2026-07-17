Alerta por tormentas y fuertes vientos: cayó granizo en algunos lugares del AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes a la mañana un alerta por fuertes tormentas y con posible caída de granizo sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano .

En este sentido, pasadas las 8.30 hubo reportes e imágenes de un diluvio con granizo sobre la ciudad bonaerense de Lobos , ubicada a 100 kilómetros de la Capital Federal.

Vecinos de distintos partidos bonaerenses compartieron videos en redes sociales que permiten dimensionar el alcance de la tormenta en la parte norte de la provincia de Buenos Aires.

‼️AHORA: tormenta muy fuerte con granizo, lluvia y ráfagas en Lobos, BsAs. La zona está bajo alerta oficial desde hace varias horas. Cred autor. pic.twitter.com/3Vv4cXequ2

Según la última actualización del organismo meteorológico, emitida cerca del mediodía, hay alerta amarillo por tormenta en un amplio sector del centro y de la costa atlántica.

La franja costera abarca desde Magdalena hasta Tres Arroyos, incluyendo el partido de La Costa, General Pueyrredón (Mar del Plata), Pinamar y Necochea. Por el centro se extiende en el área delimitada por Chascomús, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez y Coronel Dorrego.

Este viernes, además, se perfilaba como el día más inestable de la semana en Ciudad de Buenos Aires , de acuerdo con el SMN. El pronóstico actual indica que esta tarde puede haber chaparrones sobre CABA, pero la situación se alteraría en la mañana y la tarde del sábado: entre 10 y 40% de probabilidades tormentas aisladas, con posteriores posibles chaparrones en el cierre de la jornada.

INFO🧊> Así caía #granizo en Abasto hace instantes. #LaPlata #AMBA #tormenta #viento #lluvia pic.twitter.com/vD5Gr87KKD

Para hoy, la temperatura se hace sentir con una sensación de pesadez: el termómetro llegó a marcar 24.7° a las 13, en pleno invierno, en un contexto de baja presión.

El ingreso de aire más inestable en la región metropolitana provocará un descenso de las temperaturas una vez que pasen las lluvias, marcando un cambio de escenario tras varios días de temperaturas templadas, inusuales para esta época del año.

Las marcas térmicas retrocederán durante el fin de semana, devolviendo condiciones más acordes al invierno.

Para el sábado se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°, y para el domingo un escalón más abajo, con 10° y 15° respectivamente. El domingo, en tanto, se espera cielo nublado a mayormente nublado, con muy bajas probabilidades de precipitaciones.

Además del sector de la provincia de Buenos Aires en el que se esperan tormentas, hay otras jurisdicciones afectadas por avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

En la Patagonia hay alerta amarillo por lluvia para el extremo sudeste de Chubut y el norte de la costa de Santa Cruz.

En Neuquén , hay doble alerta: por nevada y lluvia (en este caso, en el centro-norte, de tono amarillo). El aviso por nieve es para la franja cordillerana que también incluye a Mendoza, San Juan y La Rioja . Para esas provincias es naranja.

Hay alerta amarillo por viento, en algunos casos zonda, en sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán.

En el NEA también hay alerta. Es por viento en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones . En el norte de Entre Ríos , por su parte, la advertencia es por tormentas.

Fuente: Clarín