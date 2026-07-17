La columna del hincha “desenamorado” de la Argentina en la revista The New Yorker que generó indignación en internet

Una polémica columna publicada en la revista The New Yorker generó una fuerte crítica de parte de los argentinos en redes sociales. Ishaan Tharoor , columnista de asuntos internacionales, contó su desenamoramiento de la selección argentina en este último Mundial. Aunque siempre se consideró un admirador del conjunto y su país, esta vez calificó a la albiceleste como “el villano” de la competición y lo acusó de ser “favorecido por decisiones arbitrales cuestionables”.

La columna despertó el enorme rechazo de los argentinos, que apuntaron contra el periodista por considerar al país como el “establishment” del fútbol .

En su texto, Tharoor rememoró su amor por Diego Armando Maradona . Escribió que vio jugar a la Argentina por primera vez en el partido inaugural del Mundial de 1990 en Italia . Lo miró desde Calcuta, en India, donde pasó gran parte de su infancia.

“Estábamos enamorados de la selección argentina y de su estrella talismán , cuyas hazañas, que habían llevado a Argentina al título en el Mundial anterior, veíamos una y otra vez en cintas VHS”, escribió.

En aquel partido inaugural, donde la selección perdió contra Camerún, recordó “romper en un llanto inconsolable”. “Durante gran parte de las décadas siguientes cargué con esa extraña mezcla de dolor y devoción por un país que no era el mío . Pasé mi infancia y buena parte de mi vida adulta como ciudadano de la India , un país que jamás logró clasificarse al torneo. Argentina llenó ese vacío”, explicó.

Para Tharoor, la Argentina siempre jugó con “talento, dureza y una cuota de caos”, y el periodista admiraba la “arrogancia elegante” que caracterizaba a sus delanteros, donde incluyó a Lionel Messi .

Luego, el periodista volvió a la actualidad y mencionó la victoria del conjunto de Lionel Scaloni frente a Inglaterra . “Los hinchas argentinos bailaron y cantaron en sus asientos durante mucho tiempo posterior al final del partido, en Atlanta; en Buenos Aires, miles se congregaron para celebrar en el emblemático Obelisco. Hubo una multitudinaria fiesta proargentina en Daca, donde el pitazo final había sonado a las tres de la madrugada. Yo ya no me cuento entre ellos “, sentenció.

Tharoor acusó a la Argentina de ser el malvado de la historia. “Si este Mundial ha tenido un villano, ha sido Argentina: el campeón defensor que se abrió paso a empujones durante gran parte del torneo, rompiendo corazones en cada instancia con goles agónicos. Después de estar cerca de perder ante un desconocido Cabo Verde en una sorpresa que habría sido de cuento de hadas, Argentina se vio favorecida por decisiones arbitrales cuestionables en sus posteriores victorias frente a Egipto y Suiza. En internet proliferaron las teorías sobre una conspiración para devolver a Messi a la final”, señaló.

El periodista apuntó contra el “comportamiento desagradable” de los hinchas argentinos, quienes lanzaban “insultos raciales” al influencer Speed o “bañaban con cerveza” a fanáticos egipcios, previo rival de Argentino en cuartos de final.

Allí recordó el episodio de Enzo Fernández, que debió pedir disculpas tras una serie de cantos racistas contra Francia en el Mundial 2022, y el reciente caso del periodista Eduardo Feinmann , que calificó de “detestables” a los mexicanos durante su programa en A24 .

“Aunque los hinchas argentinos fueron tan ruidosos y omnipresentes como siempre, el equipo tuvo poco protagonismo en las escenas de nacionalismo alegre que seguirán siendo recordadas cuando este Mundial haya quedado atrás. Parecían regodearse en su superioridad mientras su selección seguía ganando con una inevitabilidad aplastante”, detalló.

Luego, aunque definió a Messi como “el mejor futbolista de todos los tiempos”, lo criticó. “Ya no me genera nada”, dijo. Y siguió: “Es un titán de nuestra era desencantada, presente en todos los formatos y plataformas imaginables, pero completamente aburrido fuera de la cancha, protegido detrás de capas de marcas corporativas y un ejército de especialistas en relaciones públicas”.

Después, comparó al diez con Maradona, al que consideró un “populista carismático” y un “ángel vengador” que trascendió fronteras. “Ahora, la Argentina de Messi es el orden establecido . Es el Goliat que hunde la cabeza de todos sus rivales en el barro”, arremetió.

Poco después de su publicación, las redes sociales se llenaron de críticas a la perspectiva del columnista sobre la selección argentina. Muchos de ellos apuntaban principalmente contra la frase donde afirmaba que la albiceleste es parte del establishment .

El usuario de X @ZipiGonzalez arremetió contra el autor por su lista de “países encantadores” de la copa, donde enlistó a hinchas de Japón, Corea del Sur y al arquero de Cabo Verde, Vozinha. “Todos adorables, entrañables, memorables. Todos eliminados. En general, son tiernos porque pierden y son inofensivos al poder “, expresó.

Y añadió: “Esto es una relación estética con la periferia. Cuando la periferia deja de ser pintoresca y empieza a ganar, se le rompe el juguete “.

En tanto, el usuario @SantiagoRodriguez criticó al periodista por sus contradicciones: “Nos dice bully , dice que casi perdemos con Cabo Verde cuando siempre estuvimos arriba; lo defiende a Speed, que lo único que hace es bardear ... y todo eso en el primer párrafo después de llorar empatía porque es indio. Me parece que Ishaan tiene otros problemas...”.

Algo similar escribió @nicogallardo97. “Al primer mundo le gusta hacerse el progre pero en cuanto algún país del tercer mundo se rebela se enojan porque en realidad no quieren ningún cambio . Saben que son los ganadores del status quo y quieren que todo siga así. Por eso el woke yankee y europeo antes que woke es imperialista”, analizó.

Otros, en tanto, trataron a la opinión de Tharoor como algo sin importancia. “Uy, che, si no nos apoya Ishaan Tharoor del New Yorker ni me gasto en ver la final, estoy destrozado”, escribió con ironía @Antipirezismo.

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Fuente: La Nación