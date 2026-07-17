Previa de la final del Mundial entre Argentina y España: antecedentes y posibles formaciones

La selección argentina y España protagonizarán este domingo la final del Mundial 2026. Será apenas la segunda vez que se enfrenten en una Copa del Mundo y la primera en la que se disputarán mano a mano un trofeo. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Se vieron las caras 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un certamen oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial Inglaterra 1966, cuando la albiceleste ganó por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime (Pirri empató transitoriamente para la Furia Roja).

El partido N° 15 entre ambos se iba a llevar a cabo a principios de este año en el marco de la Finalissima, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa. Se programó para el 27 de marzo en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, pero fue suspendido por la guerra en Medio Oriente. Finalmente, luego de más de dos años de la coronación de cada uno en su respectivo certamen continental, chocarán en el duelo más importante.

La última vez que se cruzaron fue en 2018, en la previa del Mundial de Rusia, con goleada de España por 6 a 1 con tres goles de Isco y uno de Diego Costa, Iago Aspas y Thiago Alcántara (Nicolás Otamendi descontó para la Argentina). El defensor central es uno de los cuatro argentinos que jugaron ese compromiso y que dirán presente en la final de este domingo. Los otros son Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el único que fue suplente e ingresó en el complemento.

El DT de argentino, Lionel Scaloni, tendría en mente realizar algunas modificaciones para ir en busca del bicampeonato y de la cuarta estrella. Los que ganaron terreno después de un gran ingreso en la semifinal ante Inglaterra fueron Gonzalo Montiel y Nicolás González. El lateral derecho de River reemplazó de gran manera a un Nahuel Molina deslucido, que falló en la marca a Anthony Gordon en el 1 a 0 parcial de los ingleses.

El polifuncional zurdo, por su parte, entró con las mismas ganas de siempre y empujó hasta lo último para buscar el empate y la posterior victoria por 2 a 1. El cuerpo técnico estaría evaluando darle una oportunidad desde el arranque a un jugador en el que no solo confiaron en todos los partidos del Mundial, sino también desde el comienzo del ciclo. Sin embargo, aún es una incógnita qué hueco podría ocupar ya que Giuliano Simeone dejó una buena impresión en el último compromiso y Rodrigo De Paul también pelea por regresar al once inicial.

Por el lado de los europeos, Luis De La Fuente no realizaría muchos cambios con respecto al equipo que derrotó a Francia por 2 a 0 en la última ronda. Pedro Porro y Lamine Yamal trabajaron diferenciados en el entrenamiento del jueves, pero se reintegraron al resto de los futbolistas este viernes, por lo que es casi una certeza que ambos serán de la partida. Los únicos cambios podrían ser los ingresos de Pedri y Nico Williams por Fabián Ruiz y Álex Baena, pero estos dos últimos parecen haberse ganado la titularidad con su gran rendimiento reciente.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.14.

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Fuente: La Nación