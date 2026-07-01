La mamá de Agostina habló por primera vez desde el femicidio de la adolescente de 14 años

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, habló por primera vez desde el femicidio de su hija -que ocurrió entre el 23 y 24 de mayo-.

En una entrevista con La Voz del Interior , sostuvo que está convencida de que Claudio Barrelier, detenido e imputado por el crimen, no actuó solo y que existen “cómplices” que “están sueltos”. Además, expresó el temor con el que atraviesa estos días: “Tengo miedo de salir a la calle” , admitió durante la charla con el medio local.

Dijo estar “conforme con la investigación”, a la vez que aclaró: “ Pero hay otras personas que están involucradas, que eran del entorno del asesino de mi hija [Claudio Barrelier]. Jamás pensé que ellos le iban a hacer daño. ¿Por qué no me harían daño ahora los que quieren lograr impunidad en esta investigación?”.

A lo largo de la charla, Heredia ofreció respuestas a distintas interrogantes. Entre otras cosas, se refirió a su estado anímico y de salud , luego de permanecer internada por varias semanas en el Hospital San Roque.

“ Hay días en los que no tengo fuerzas ni siquiera para levantarme de la cama. Si sigo adelante es únicamente porque tengo otro hijo de ocho años que me necesita. Extraño absolutamente todo de ella”, sostuvo.

Y completó: “ Cuando cierro los ojos, escucho su voz llamándome. Extraño cuando me hacía renegar como cualquier adolescente, cuando me avisaba por mensaje dónde estaba o cuando llegaba de entrenar”.

Se pronunció también sobre la cobertura mediática tanto de la desaparición como del asesinato de su hija, e hizo especial énfasis en aquellos que “hablaron sin saber”. “Además del dolor por perder a mi hija, tuve que soportar que mucha gente hablara de mí sin conocerme. Me inventaron una vida que nunca tuve ”, denunció.

Y se explayó al respecto: “Dijeron que yo había entregado a mi hija, que estaba vinculada con mafias y con un montón de cosas que son completamente falsas. Eso me destruyó psicológicamente . Hoy tengo miedo de salir a la calle porque no sé quién pudo haber creído esas mentiras. Casi no salgo de mi casa. Voy solamente a la verdulería o al kiosco y vuelvo. Vivo con miedo y con un dolor que sé que me va a acompañar toda la vida”.

Al hablar de la Justicia, que este miércoles dictó prisión preventiva para los tres primeros detenidos por el femicidio - Claudio Barrelier como autor de homicidio triplemente calificado y Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta por encubrimiento agravado-, pidió que “caigan todos los que tengan que caer”.

“Yo confiaba en algunas de esas personas. Pensaba que eran amigos, que jamás serían capaces de hacerle daño a mi hija ni de hacerme pasar por todo esto. Hoy siento que hubo una trampa y que hubo gente que hizo todo lo posible para ganar tiempo y favorecer la impunidad “ , remarcó la madre de la menor.

Aseguró que desde un principio su intención fue la de colaborar con la investigación. “Fui quien denunció la desaparición de Agostina, quien la buscó sin descansar y quien puso todo lo que tenía a disposición de la Justicia. Nunca tuve nada que esconder ”, insistió, horas después de ser admitida como querellante en la causa.

Y reforzó: “ Lo único que quiero ahora es que mi hija tenga justicia y que ninguna de las personas responsables vuelva a caminar libre por la calle . A mí nadie me va a devolver a Agostina, pero necesito saber que quienes destruyeron nuestra familia van a pagar por lo que hicieron”.

Sobre el final de la entrevista, la mamá de Agostina cuestionó la respuesta tardía de las autoridades ni bien fueron notificadas sobre la desaparición de la menor: “A mí me hicieron esperar durante horas en la Unidad Judicial. Me veían llorando, desesperada, diciendo que mi hija de 14 años no aparecía, y nadie actuó con la urgencia que correspondía. S entí que para ellos era como si estuviera denunciando el robo de un celular ”

“Si hubieran reaccionado antes, quizás hoy la historia sería distinta”, lamentó. Y concluyó: “Quiero decir que no voy a dejar de pedir justicia. Aunque tenga miedo, aunque me cueste salir de mi casa y aunque cada día sea una lucha para levantarme, voy a seguir hablando por Agostina . Ella ya no puede hacerlo. Yo sí. Y mientras tenga fuerzas voy a seguir reclamando que todos los responsables paguen”.

Fuente: La Nación