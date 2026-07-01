Juicio por Loan: el mensaje para “negociar”, la huella y el perito de la familia, los tres datos que dejaron los hermanos del niño

Enviado especial a Corrientes.— Este miércoles se desarrolló la sexta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña . Cristian Ramón , Alfredo Maximiliano , José Omar , César Iván y Fernando , todos hermanos mayores del chico, declararon frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF), en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante casi seis horas, reconstruyeron cómo vivieron los primeros días de la búsqueda y aportaron tres datos que hasta ahora no habían surgido durante el debate.

Los hermanos estuvieron acompañados por una psicóloga que aportó la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la misma que dio soporte a los padres, José Peña y María Noguera, y su otro hijo, Mariano, que declararon el lunes. En el banquillo de los acusados estuvieron presentes Carlos Pérez y Victoria Caillava , sentados uno junto al otro. Unos metros más atrás se ubicó Laudelina Peña , tía de Loan y una de las principales imputadas.

Entre los testimonios se destacaron tres ejes que concentraron la atención del Tribunal . Cristian Ramón reveló que recibió un mensaje en el que le proponían “negociar por Loan” pocas horas después de la desaparición; José Omar reconstruyó el hallazgo de una huella durante uno de los rastrillajes y explicó por qué la familia decidió contratar al perito José Mazzei, cuya reconstrucción privada volvió a quedar en el centro de la discusión entre las partes.

Cristian Ramón abrió la jornada con su testimonio . A las 11.08 comenzó a responder las preguntas que le realizaron el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa. Recordó que el día de la desaparición se enteró de que buscaban a Loan mientras trabajaba en un paraje. Dijo que le prestaron un auto para trasladarse hasta el lugar.

“¿Recibiste un mensaje en algún momento?” , le preguntó el fiscal Carlos Schaefer. Cristian Ramón afirmó.

Según dijo, durante la madrugada del viernes, al día siguiente de que su hermano se extraviara, recibió un mensaje de un número desconocido que decía: “Hola, ¿vos sos hermano de Loan?” . En principio no le llamó la atención, ya que había dado su número para que le enviaran información que aportara a la búsqueda.

Sin embargo, del otro lado le respondieron de forma intimidatoria. “Me preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él”, contó .

De acuerdo con su relato, en ese momento se encontraba con un amigo que, rápidamente, le indicó que no le respondiera.

Ese mismo sábado, pero por la tarde, Cristian coincidió con Victoria Caillava en la casa de su abuela y consiguió que la ex empleada municipal lo acompañara a denunciar el mensaje a la comisaría de 9 de Julio .

“La noté desesperada, nerviosa”, confirmó. Entre ellos, según contó Cristian, apenas se conocían por ser del pueblo y no tenían trato .

El fiscal Carlos Schaefer, que representa al Ministerio Público Fiscal junto a la fiscal Tamara Pourcel, informó al Tribunal que esa causa ya fue resuelta, que se sabe quién envió el mensaje y solicitó que esa información le fuera comunicada a Cristian.

José Omar fue el tercero de los hermanos de Loan en declarar. Durante su testimonio recordó el impacto que le provocó la desaparición del niño .

“Me eché la culpa. ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué no me quedé un rato más a jugar (con Loan)? Pasó el tiempo y Loan no está”. La emoción lo obligó a interrumpir por unos minutos su declaración . La psicóloga le dio un pañuelo y lo asistió.

El presidente del Tribunal le ofreció hacer una pausa , pero se negó: “Quiero seguir. Esperé tanto este momento, voy a responder por mi hermanito”.

Más adelante reconstruyó uno de los episodios de los primeros rastrillajes: el momento en que encontró una huella de un botín .

Según expresó, estaba en la ruta 123. Cansado de buscar, decidió regresar a la casa de su abuela Catalina y comenzó a caminar con la esperanza de que alguien lo levantara. En el tramo se cruzó un patrullero que le ofreció llevarlo, pero finalmente frenaron en un campamento que la policía tenía para la búsqueda.

“ Les dije que era hermano de Loan, pero no me creyeron ”, recordó.

Luego, dijo, salió a recorrer la zona junto a dos grupos de policías. En un momento decidió apartarse del resto y avanzar solo por el costado de un alambrado. “Había pisadas de gente, de animales y el pastizal estaba cortado. Hasta que vi la pisada de un botincito ”, declaró.

José Omar contó que se quedó parado en el lugar y llamó al personal que participaba del operativo. “ Se la mostré a un policía o a un bombero, no sé qué era. Me dijeron que ellos se encargaban ”, sostuvo. Se fue de allí y recién al día siguiente regresó a la escena, donde encontró guantes, pañuelos y una cinta naranja atada a un alambre .

Ante las preguntas de las partes, precisó que la huella estaba marcada sobre bosta fresca de vaca . También dijo que no recordaba si él mismo le había tomado una fotografía, aunque aclaró que tiempo después vio una imagen de esa pisada publicada en redes sociales, la descargó y la incorporó a la causa cuando declaró ante la Justicia Federal.

La intervención del perito José Mazzei volvió a quedar en el centro del debate durante la sexta audiencia. Todo comenzó cuando la defensa intentó preguntarle a José Omar Peña sobre una reconstrucción realizada durante la investigación con participación del especialista.

La fiscalía y la querella se opusieron. Sostuvieron que ese interrogatorio podía revictimizar al testigo y excedía el objeto de su declaración. Tras un intercambio entre las partes, el Tribunal ordenó que José Omar abandonara momentáneamente la sala para resolver el planteo.

Finalmente, los jueces autorizaron las preguntas, aunque aclararon que debían limitarse a reconstruir los hechos y no podían implicar un trato incompatible con su condición de víctima.

Reanudada la audiencia, José Omar explicó que la familia decidió contratar a Mazzei para colaborar con la búsqueda de Loan. “Lo conozco como un perito especializado en búsqueda de personas” , declaró.

También aseguró que era una persona de confianza de la familia y que les había contado sobre distintos casos en los que había trabajado, entre ellos el de Santiago Maldonado . “Nos convenció de que sabe mucho”, afirmó.

No obstante, reconoció que nunca vio un título profesional que acreditara esa especialidad.

El debate continuará este jueves con la séptima audiencia. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae , declararán Catalina Peña , abuela paterna de Loan y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición; Camila Núñez , esposa de Diego “Huevo” Peña, primo del niño; Macarena Peña , hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez; y los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera .

Con esos testimonios concluirá la ronda de declaraciones de los familiares directos, una etapa considerada clave por el Tribunal para reconstruir las horas previas y posteriores a la desaparición del niño.

Fuente: Infobae