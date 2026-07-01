Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 avanza a paso firme tras completar nueve de los 16 encuentros previstos para la instancia de dieciseisavos de final. El certamen, el más extenso de la historia con 48 selecciones, ya registra un total de 25 eliminados, entre ellos potencias como Alemania, Uruguay y Países Bajos. Entre los países que dijeron adiós figuran además República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo y Senegal.

Hasta el momento, los seleccionados que se metieron en octavos de final son Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra y Bélgica. Los cruces de dicha instancia, la segunda de eliminación directa, prometen emociones fuertes. Entre los enfrentamientos confirmados, la Verdeamarela se enfrentará a los Vikingos Rojos, la Albirroja irá contra el combinado galo, el conjunto canadiense chocará con los Leones del Atlas y los Tres Leones jugarán con el seleccionado mexicano.

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Fuente: La Nación