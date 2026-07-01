Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ( YPF ). Su salida se formalizó a través de una carta que envió al presidente de la compañía petrolera, Horacio Marín. Y es una secuela de su dimisión a la jefatura de Gabinete, en medio de una investigación judicial que pesa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito .

Adorni dejó así su puesto de director titular en representación de las acciones clase A del Estado, lugar en el que había sido designado formalmente el 30 de enero de 2026.

La oposición había pedido que Adorni diera un paso al costado y no pasara a percibir honorarios por su rol en YPF . Los sueldos en el directorio están en 95 millones de pesos al mes , aproximadamente.

“Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio”, escribió en la carta a la que tuvo acceso LA NACION .

Para aplacar las versiones, el presidente Javier Milei lo había dado por renunciado el domingo en LN+ . “Ya está afuera” , había dicho, en diálogo con Luis Majul.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli será quien reemplace a Adorni por las acciones de Clase A. El ahora exfuncionario nunca cobró el sueldo de YPF porque era funcionario nacional.

El directorio de YPF tiene 11 cargos titulares y seis suplentes. Quienes sí siguen en el directorio, pero en representación de las acciones clase D, son el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y su segundo, Lisandro Catalán. Además de los miembros del Ejecutivo hay representantes de las provincias.

Pese a la situación judicial de Adorni, Milei afirmó que confía en su inocencia y el martes, después de tomarle juramento a Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el Presidente y Adorni se fundieron en un abrazo.

Tras su salida de la Jefatura de Gabinete, la oposición ejerció una fuerte presión para exigir que el exfuncionario renuncie también a su lugar en YPF. Esto se debía a que, al no ejercer ya la función pública, quedaba habilitado para percibir las remuneraciones millonarias de la petrolera estatal.

Su puesto implicaba una serie de importantes responsabilidades . Al ser miembro del máximo órgano de gobierno corporativo, las tareas incluían la administración, supervisión y toma de decisiones estratégicas de la compañía al representar a los accionistas.

La jura del nuevo ministro coordinador tuvo una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores. Santilli juró frente a Milei y su antecesor, con los cuales se fundió en un triple abrazo . Mientras, el Presidente le dio un pellizco cariñoso a Adorni en la mejilla, como un gesto de despedida . El exfuncionario estuvo presente porque estaba pactada una reunión de “transición” con el nuevo ministro.

Santilli es el cuarto jefe de Gabinete de la gestión libertaria en dos años y medio, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.

Adorni renunció a su cargo el pasado sábado en medio de una complicada situación política y judicial por la investigación en curso sobre su crecimiento patrimonial desde que ingresó a la administración pública.

Su derrotero llevó más de tres meses, en los que creció el hastío en las distintas terminales del oficialismo , que en la última semana coincidieron en sentir “alivio” y mirar con buenos ojos la llegada de Santilli al cargo de ministro coordinador. “Oxigenación” era la palabra más repetida en los distintos despachos.

Fuente: La Nación