“Corrupto, cuánto pagaste, a mí me mataron en vida”: los gritos de la mujer que denunció por violación a dos rugbiers franceses contra el abogado defensor

"Corrupto. Cuánto le pagaste a los fiscales y a los jueces. A mi me mataron en vida" . Los gritos de Soledad (41), la denunciante de los rugbiers franceses se oyeron este miércoles en el edificio del Poder Judicial de Mendoza. La mujer increpó al abogado defensor Rafael Cúneo Libarona, hermano del ex ministro de Justicia libertario, Mariano Cúneo Libarona, por tráfico de influencias.

El incidente ocurrió a la salida de la audiencia convocada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para evaluar una posible reapertura de la causa por abuso sexual agravado contra Hugo Auradou y Oscar Jegou, integrantes del Seleccionado de Rugby de Francia, quienes fueron sobreseídos en febrero de 2025.

Los jueces de la Corte mendocina Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio, convocaron a la audiencia tras la apelación que hizo la querella, representada por la abogada Natacha Romano.

La audiencia comenzó puntual a las 9 de la mañana. La denunciante y su abogada estaban en la sala del tercer piso de los tribunales mendocinos y los acusados se conectaron por videollamada desde Nueva Zelanda, donde están concentrando para un partido contra los All Blacks.

Los jueces escucharon a la querella y la defensa. Los rugbiers no hablaron pero siguieron conectados toda la audiencia, que duró 50 minutos . Al finalizar, se produjo el cruce de acusaciones de la denunciante contra el defensor Cúneo Libarona.

"Mariano Cúneo Libarona, (Luis) Petri y (Patricia) Bullrich vinieron a ayudarlo porque usted no tenía huevos para enfrentar la causa. A mi me va a decir que no hay corrupción e influencias políticas. Corrupto. Fuiste al balcón a aplaudir a (Javier) Milei. ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto le pagaste a los jueces y los fiscales? ", dijo Soledad en los pasillos de tribunales y frente a los móviles de prensa.

La denunciante cuestionó a la Justicia mendocina, también al gobernador Alfredo Cornejo (UCR aliado libertario) de intervenir en la causa y aseguró que todo eso está denunciado en la causa.

Sobre el daño personal que le implicó haber denunciado la supuesta violación de los dos jóvenes en un hotel céntrico, el 7 de julio de 2024, Soledad mencionó: "Miren cómo estoy. Engordé 100 kilos con una operación de por medio".

La abogada Romano dijo que los defensores intentan hacer pasar esto como una denuncia de una mujer de 40 años contra adolescentes, "cuando solo un burro o un corrupto puede sostener que las lesiones no están relacionadas con los hechos denunciados".

Rafael Cúneo Libarona, quien viajó desde Buenos Aires para participar de la audiencia en la Corte mendocina, acusó a la querella de mentir respecto a las pericias médicas y confirmó que presentará una denuncia contra la abogada Romano en el Colegio de Abogados.

"Una chica que en los audios de whatsapp le dice a su mejor amiga, no sabes los pendejitos que me llevé al hotel, a los 12 minutos de haberlos conocido, poco me puede importar lo que diga acá en tribunales", argumentó Cúneo Libarona.

Y el abogado defensor remarcó: "Costó mucho conseguir la libertad de los jugadores, pasaron 17 testigos y demostramos que los moretones eran por una enfermedad de mala coagulación que tiene ella . No queremos volver a una Argentina de mujeres que mienten y tienen presos a chicos inocentes".

En aproximadamente un mes se espera la resolución de la Corte provincial. El pedido puntual de la denunciante es que se revoque el sobreseimiento , lo deje sin efecto y ordene continuar la investigación con la prueba pendiente de producción.

La abogada Romano explicó también que buscan la remoción de los fiscales involucrados en la causa: el fiscal Darío Nora y la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler.

El fallo de la jueza Eleonora Arenas, quien los sobreseyó, sostiene que no hubo delito , porque las pericias y testimonios corroboraron que las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.

Fuente: Clarín