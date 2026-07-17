La justicia revocó un fallo que beneficiaba a Fernando Espinoza y ordenó que vaya a juicio oral por abuso sexual

La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que el intendente de La Matanza y hombre fuerte del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza , vaya a juicio oral y público por abuso sexual en contra de Melody Rakauskas.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que por mayoría el tribunal revocó el fallo que en en febrero pasado sobreseyó a Espinoza porque Rakauskas no se presentó a designar un nuevo abogado para continuar como querellante en la causa. Uno de los jueces de Casación dispuso que el juicio "se realice a la mayor brevedad" porque el proceso ya lleva cinco años.

Así, Espinoza será juzgado por los delios de abuso sexual simple y por desobediencia judicial porque tomó contacto con la víctima cuando regía una prohibición de acercamiento. La defensa del intendente puede apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El dirigente fue enviado a juicio oral por porque en mayo de 2021 abusó de Rakauskas, quien trabajaba en su secretaría privada, al intentar forzarla a tener relaciones sexuales durante una cena en el departamento de la mujer. El caso llegó a juicio solo por la querella de la víctima, que es una acusación. La Fiscalía se retiró del caso porque entendió que no hay delito. Sostuvo que en el celular de la víctima se encontró un audio con otra versión de los hechos en los que se buscaba llegar a un acuerdo con Espinoza para no hacer la denuncia.

El caso quedó a cargo del Tribunal Oral Criminal 16 que comenzó a transitar el proceso con el pedido de los partes para que presenten prueba. Pero en noviembre del año pasado renunció el abogado de Rakauskas, Marcelo Urra, y un mes después lo hizo su reemplazante, Martín Sarubbi .

Ante eso, la víctima fue notificada dos veces que debía presentarse a designar un nuevo abogado. No lo hizo y la justicia envió a la Policía para informarle personalmente. Pero Rakauskas lo rechazó porque dijo que sufría hostigamientos de esa fuerza. Así, la jueza del tribunal oral Inés Cantisani sobreseyó a Espinoza porque el caso se quedó sin partes que acusen al intendente.

Pero la mujer se volvió a presentar con el abogado Ignacio Barrios y apeló el fallo. El planteo fue aceptado por los jueces de la Sala III de Casación Alberto Huarte Petite y Horacio Días que ordenaron que se haya el juicio oral.

Los magistrados resaltaron que si bien Rakauskas no respondió las notificaciones del tribunal para que designe un nuevo abogado eso no le impide continuar con la causa. "No resulta válido colegir un desinterés de la querella en la prosecución de la persecución penal que justifique su apartamiento. A mi ver, la inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad. Prueba de ello es el tenor de sus presentaciones", sostuvo Días en su voto.

Por su parte, Huarte Petite señaló que la víctima tuvo abogado cuando ofreció prueba y que hasta que no comience el juicio podía estar sin asistencia. "Tal déficit, en consecuencia, no autoriza, por sí solo, a tener a la querellante por desistida de forma tácita en su condición de parte, ni a excluirla del proceso", sostuvo y resaltó que "la voluntad de la denunciante de continuar impulsando la acción penal, actitud que se manifestó de manera sostenida a lo largo del proceso".

En disidencia, el juez Pablo Jantus entendió que debía confirmarse el sobreseimiento de Espinoza. El camarista sostuvo que Rakauskas rechazó ser notificada y que el hostigamiento que denunció de la Policía "no se ha arrimado ningún elemento que permitiera acreditar –siquiera mínimamente– los extremos fácticos que evoca".

"Las razones que llevaron a la jueza a decidir el apartamiento de la querellante y el sobreseimiento del imputado, lejos de resultar arbitrarias, constituían la conclusión natural de la actuación previa y la conducta evidenciada por la recurrente, ante las sucesivas actividades de la magistrada para que designara letrado patrocinante", concluyó.

Rakauskas denunció a Espinoza en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí contó que Gustavo Cilia , su entonces pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente, y que el jefe comunal le dijo que iba a ir a cenar a su casa, lo que ocurrió el 10 de mayo de 2021.

La mujer contó que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”.

Según Rakauskas, Espinoza se desabrochó la camisa y le pidió que se fuera pero insistió y comenzó a hacerle masajes en la habitación. Allí, Espinoza se sacó el pantalón y la llevó a la cama donde comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien” y le pedía que le practicara sexo oral, intentando a sacarle la ropa. La mujer hacía fuerza para impedirlo. “Bueno lista ya está se terminó todo, me voy, ya está no te preocupes. Sos una boluda, no sabés lo que te perdés pero bueno, allá vos”, le respondió Espinoza.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín