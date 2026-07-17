Enriquecimiento ilícito: un peritaje reveló inconsistencias en el patrimonio y los bienes de Martín Insaurralde y se complica más su situación

El peritaje oficial que realizaron expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la Nación reveló inconsistencias en el patrimonio, los bienes y los gastos del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa en la que está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el informe de 620 páginas fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella . El trabajo era el paso previo a que el magistrado decida el pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco de que Insaurralde y otros acusados sean citados a indagatoria.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín