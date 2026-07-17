Frente a Milei, AMIA renovó sus críticas a la Justicia y habló de cajoneo del expediente

Las nubes de este viernes amenazaban con arruinar el aniversario 32 del atentado terrorista a la Amia, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Finalmente la lluvia se alejó y dejó transcurrir las actividades en un día gris.

En un acto con cada vez más seguridad y con menos gente en los alrededores, concentrado en la presencia política, judicial y comunitaria, pero con una fuerte difusión mediática, el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza , pronunció este viernes frente al presidente Javier Milei un duro discurso en el que cuestionó la falta de avances en la investigación judicial , reclamó acelerar el juicio en ausencia contra los acusados iraníes, exigió que la Corte Suprema revierta la absolución de Carlos Telleldín y pidió a Brasil que declare a Hezbollah como organización terrorista. También destacó el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Israel y su decisión de incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas.

En el acto por el aniversario del atentado, Armoza sostuvo que la causa judicial permanece prácticamente paralizada y denunció que durante el último año "no se ha producido ninguna novedad relevante" en la investigación.

"Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada" , afirmó, tras advertir que más de tres décadas de impunidad representan "un abismo intolerable para cualquier República que pretenda llamarse democrática". También atribuyó esa situación a "desidias, complicidad y errores sistemáticos" del Estado argentino.

Milei asiste a todos los actos de la colectividad judía e israelí desde que era candidato a Presidente, algo por lo cual siempre le agradecen en público desde la comunidad. También este viernes, que por ser el sábado judío (shabbat), se adelantó a la fecha real del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. Dos años después del ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos.

Milei esta vez llegó sobre la hora y a diferencia de sus gestos anteriores no entró al edificio de Pasteur al 600, construído sobre las ruinas del atacado. Tampoco encendió la vela como otros años. Llegó con su hermana, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y su celoso equipo de redes sociales. También estuvieron, en primera fila, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros de Defensa y Seguridad, Carlos Presti y Alejandra Monteoliva entre otros y cerca de ellos los embajadores de Estados Unidos, Peter Lamelas y de Israel, Eyal Sela.

Hubo novedades también este año porque si bien de la oposición destacaban algunos diputados como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), e integrantes de Provincias Unidas, desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof -que tiene una fluída relación con la mutual y la colectividad- envió una delegación encabezada por su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Armoza dio su discurso después de la sirena de las 9.53 y el minuto de silencio que recuerdan el coche bomba que destruyó la antigua Amia. Y lo hizo antes también de que el Gran Rabino de Amia, Eliahu Hamra hiciera un rezo por las 85 víctimas fatales del mayor atentado terrorista de la historia en Latinoamérica. La justicia responsabilizó por el ataque a la milicia de Hezbolla, por ello un grupo de ex y actuales funcionarios de la República Islámica de Irán, con conexión local. También al estado mismo de Irán. Este sigue impune, tanto en el plano local como internacional y uno de cuyos acusados, Ahmad Vahidi es hoy un hombre muy poderoso en la escala del poder persa que sobrevivió a los ataques de EE.UU. e Israel iniciados a fines de febrero.

El actor Martín Seefeld , que perdió a a su amigo Fabián Schalit en el atentado condujo el acto desde donde Milei recibió un fuerte grito de la sobrina de una víctima que le dijo “¡algunos no los votamos!” cuando el libertario recibió un elogio desde el escenario.

Uno de los principales ejes del mensaje de Armoza fue el pedido para que avance el juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes acusados de planificar el atentado.

Armoza exigió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva "de manera urgente y definitiva" la validez de ese mecanismo procesal y mencionó expresamente a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

"No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles", sostuvo, al tiempo que pidió que el juicio en ausencia "se convierta en una realidad".

También cuestionó la demora del juez federal Daniel Rafecas, responsable del expediente, al considerar "incomprensible" la lentitud para avanzar hacia el juicio oral.

Además recordó que el Juzgado Federal N° 6, donde tramita la causa AMIA, lleva seis años sin un magistrado titular y reclamó al Poder Ejecutivo y al Congreso que aceleren la cobertura de las vacantes judiciales.

El presidente de la AMIA también reclamó que la investigación no quede limitada al juicio en ausencia.

Si bien reconoció el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con ese proceso, pidió profundizar otras líneas pendientes para determinar quién suministró el explosivo utilizado, dónde se armó el coche bomba y quiénes integraron la denominada conexión local.

En ese contexto también cuestionó el desempeño del fiscal Miranda, integrante de la Unidad Fiscal AMIA, al afirmar que su aporte "ha sido absolutamente nulo", y pidió al procurador general interino, Eduardo Casal, designar funcionarios "idóneos" para la investigación.

Armoza dedicó otro tramo de su discurso a Carlos Telleldín, considerado durante años una pieza clave de la conexión local del atentado.

Recordó que recientemente apareció documentación proveniente de los archivos de la ex SIDE que podría vincular a Telleldín con allegados a diplomáticos iraníes, información que —según denunció— permaneció durante décadas sin ser remitida al juez de la causa.

Por ello reclamó acelerar el análisis de las miles de cajas con documentación de inteligencia que aún permanecen bajo revisión y lanzó una pregunta: "¿Cuántas pruebas más así de importantes permanecen ocultas?".

En ese marco dirigió un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia para que revoque la absolución de Telleldín.

"Existe prueba contundente y acumulada en el expediente que lo vincula de manera indubitable con el engranaje local que facilitó el atentado", sostuvo, y advirtió que confirmar definitivamente su absolución implicaría "consagrar una injusticia flagrante" respecto de quien definió como el principal nexo local del ataque terrorista.

Durante su mensaje, Armoza volvió a afirmar que la responsabilidad por el atentado quedó acreditada judicialmente.

Sostuvo que "la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida" y que la Justicia argentina determinó que el ataque fue decidido, planificado y financiado por el régimen iraní y ejecutado por Hezbollah.

En ese sentido pidió a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados iraníes y reclamó al Gobierno argentino que impulse internacionalmente el mantenimiento de esas órdenes de captura.

También reclamó reforzar los controles en la Triple Frontera y en los pasos limítrofes con Bolivia y Chile frente al riesgo del terrorismo y del crimen organizado.

Uno de los planteos políticos más relevantes fue el dirigido al gobierno de Brasil. Armoza pidió formalmente que el país vecino incorpore a Hezbollah a su listado de organizaciones terroristas.

"Hacemos un llamado urgente a la República Federativa del Brasil para que se sume formalmente a los esfuerzos regionales y declare a Hezbollah como organización terrorista", afirmó, al sostener que la cooperación regional "no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia".

En el tramo final del discurso, Armoza elogió la política exterior del gobierno de Javier Milei frente al conflicto en Medio Oriente.

Tras denunciar el crecimiento del antisemitismo desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, destacó la posición adoptada por la administración libertaria.

"Celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia", sostuvo.

También resaltó el apoyo oficial al Estado de Israel y la decisión del Gobierno de declarar a Hamás como organización terrorista, una medida que calificó como un mensaje claro frente al terrorismo internacional.

Fuente: Clarín