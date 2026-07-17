Quién es Slavko Vinčić, el árbitro esloveno que dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España

La selección argentina enfrentará a España el domingo desde las 16 en Nueva York por la final del Mundial 2026 y ya se conoce quién será el encargado de impartir justicia. Se trata de Slavko Vinčić , árbitro de origen esloveno que cuenta con un antecedente negativo en la historia de la Albiceleste : la derrota con Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022.

Vinčić nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, la segunda ciudad más grande de Eslovenia detrás de la capital Liubliana. Actualmente tiene 46 años y es uno de los referís mejor reconocidos por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y la FIFA.

Su buen rendimiento en la liga local eslovena lo llevó a iniciar su recorrido internacional en 2010 . Su crecimiento fue tal que en los últimos años dirigió partidos clave de las más importantes competiciones a nivel europeo y mundial .

En la última temporada, Vinčić estuvo al frente de duelos trascendentales de Champions League . Por empezar, el 25 de febrero arbitró en la victoria de Real Madrid por 2 a 1 ante Benfica por la vuelta de los Play Offs.

Se trataba de un cruce pesado, debido a que en la ida había ocurrido el episodio entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni , por el cual la FIFA luego incorporó la regla de posible expulsión en los casos que un jugador se tape la boca para hablarle a un rival.

En la misma competición también arbitró en partidos vitales, como el 3 a 0 de París Saint Germain a Chelsea por la vuelta de los octavos de final y el histórico 4 a 3 de Bayern Münich a Real Madrid por el segundo partido de cuartos de final.

Por otro lado, impartió justicia en la victoria de Suecia por 3 a 2 ante Polonia por la clasificación europea a la Copa del Mundo. El triunfo significó para los suecos el pasaje a la competencia.

Vinčić fue protagonista en cinco encuentros. El primero fue en el debut de la selección argentina en Qatar 2022, un mal recuerdo para Lionel Scaloni : se trató de la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita , que tuvo como elemento destacado la anulación correcta de dos goles para la albiceleste por off-side.

En Qatar también dirigió el 3 a 0 de Inglaterra ante Gales por fase de grupos. En tanto, en el actual Mundial se estrenó en el empate 1 a 1 de Brasil con Marruecos, continuó en el triunfo 2 a 1 de Argelia con Jordania y llegó al 2 a 0 de México con Ecuador por 16avos de final.

En medio de su crecimiento como árbitro, Vinčić quedó involucrado en un episodio que pudo costarle toda su carrera. En 2020 fue detenido en el marco de un importante operativo policial en Bosnia y Herzegovina.

Los efectivos arrestaron aquel día a 35 personas y decomisaron casi 15 paquetes de cocaína , armas de fuego, chalecos antibalas y dinero. La Policía lo liberó en la misma noche tras no hallar pruebas de su vínculo con los sospechosos.

“Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error . Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”, declaró posteriormente el árbitro en diálogo con el medio esloveno Vecer .

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Fuente: La Nación