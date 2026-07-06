La Justicia relevó los vestidores de Insaurralde y Cirio para comprobar en qué propiedad estaban los dólares

Para definir en qué propiedad de Martín Insaurralde y Jesica Cirio se encuentra el vestidor en el que se acumulaban dólares dentro de bolsas plásticas, la Justicia realizó este lunes dos inspecciones oculares , en un departamento del barrio porteño de Palermo y en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de San Vicente.

Las dudas sobre la ubicación del guardarropas surgieron luego de los dichos de una testigo de un allanamiento, que aseguró que el mueble que se observa en los videos que difundió LA NACION hace poco más de dos semanas está en el departamento de Cirio , al que ella ingresó cuando la convocaron para dar fe del procedimiento.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella tiene la convicción de que el video fue grabado en la casa donde convivieron Cirio e Insaurralde en San Vicente, pero espera los resultados del estudio ordenado para tener una certeza.

El fiscal del caso Sergio Mola que estuvo en la vivienda de Cirio en Palermo esta mañana espera también las conclusiones de ese estudio técnico y la impresión es que el video con los fajos de dólares no se filmó en el departamento de Ortega y Gasset 1661, allanado hoy.

Todo es prematuro hasta que no estén las conclusiones de los peritos. Lo que hay son declaraciones de testigos , agitadas por los abogados defensores del caso, que señalan su presunción de que las imágenes no se corresponden con la casa de San Vicente.

Las defensas buscan despegar el video de la casa donde convivió Insaurralde con Cirio , pues es una manera de poner distancia entre el exjefe comunal y los billetes.

Hoy se realizó además un peritaje técnico sobre el celular de Cirio y los dispositivos electrónicos secuestrados en su casa. Todos los estudios dieron negativo en cuanto a la presencia del video del escándalo.

El abogado Claudio Caffarello , que representa a Cirio, entregó su celular el 23 de junio, a pedido del juzgado. El miércoles, en tanto, prestarán declaración testimonial dos empleadas domésticas de la modelo y conductora televisiva, que se casó con Insaurralde en 2014 y se separó en 2023.

Además del celular de Cirio, se analizaron un iPad, dos tablet Samsung, cinco pendrives hallados en su cuarto y uno encontrado en su Jeep Compass estacionado en la cochera de su edificio.

Según pudo saber LA NACION , mañana se hará un estudio sobre el video que tiene dos partes: en una de ellas se analizará la trazabilidad del material, y se verificará si es editado o compuesto con IA u otro mecanismo ; y habrá un segundo estudio donde expertos buscarán determinar la cantidad de dinero que se ve allí, sacando cuentas a partir del volumen de los cajones del vestidor donde estaban los billetes y el tamaño de los fajos.

Desde las 8 de este lunes, personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal, de la Gendarmería Nacional, Policía Federal, empleados del Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal Armella y el fiscal del caso Mola se presentaron en un departamento de Ortega y Gasset 1661, y en una casa del country Fincas de San Vicente.

La primera propiedad pertenece a Cirio; la segunda, a Insaurralde, es donde compartió residencia con Cirio. El objetivo fue el de realizar una inspección ocular para identificar la locación del vestidor en el que se guardaban los dólares exhibidos por la exesposa de Insaurralde en los videos que difundió LA NACION el 20 de junio.

Tras los procedimientos, el juzgado debe aguardar la confección de un informe. Los vestidores que se encuentran en el departamento y en la casa del country “son muy parecidos”, afirmó una fuente judicial al tanto de los últimos pasos del expediente.

En la vereda del departamento de Cirio (que está en el piso 18), sus abogados dijeron que el vestidor que está allí no es el que se ve en los videos y, además, pusieron en duda que ella haya grabado esas imágenes. “Visualmente hablando, no coinciden”, afirmó el abogado Claudio Caffarello al referirse al mueble que está en el departamento de Palermo comparado con el que se observa en las filmaciones.

“Se tiene que determinar si ella [por Cirio] grabó o no ese video. No nos consta. Habíamos hecho una denuncia un año atrás por maniobras extorsivas con videos”, resaltó Nicolás Urrutia , también abogado de Cirio, al hablar con la prensa.

Los abogados de la exesposa de Insaurralde criticaron el accionar del personal que realizó el procedimiento en el departamento palermitano. “Le arrancaron el marco de la puerta. Fue un allanamiento a los fines de inspección ocular”, dijo Caffarello.

Las dudas sobre el lugar en el que está el vestidor cargado de dólares surgieron luego de que una testigo que participó de un allanamiento en el departamento de Cirio, realizado al día siguiente de la difusión de los videos, declaró que el ropero que vio en ese departamento era el de las filmaciones. Hizo esa apreciación al aportar su testimonio para reconstruir el acta del allanamiento, la que debió volver a confeccionarse por un error material que se había cometido en la primera versión. Hasta ese momento, se consideraba que el vestidor estaba en la casa de San Vicente.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Insaurralde y Cirio comenzó en 2023, con otro juez (Ernesto Kreplak) a cargo. En marzo de 2026, ya con Armella al frente, se dispuso un peritaje sobre los bienes de Insaurralde, Cirio, familiares de ambos y Sofía Clerici (la modelo que acompañaba al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof en el yate Bandido, en septiembre de 2023), que culminaría el 17 de julio.

Fuente: La Nación