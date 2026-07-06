Fechas y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

En el nuevo formato para el Mundial que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) instauró desde Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la participación de 48 seleccionados, los cuartos de final representan la tercera instancia de eliminación directa, después de 16avos y octavos.

En el campeonato que se desarrolla en Norteamérica los cuatro partidos de la etapa de ocho participantes tendrán lugar después de la primera jornada sin actividad de la Copa del Mundo desde que la pelota empezó a rodar el 11 de junio. Es decir, el miércoles 8 se frenará y los encuentros están programados para disputarse entre el jueves 9 y sábado 11 de julio.

Los ganadores pasarán a las semifinales y se asegurarán jugar ocho encuentros, el objetivo con el que la mayorías de los equipos llegaron al certamen. Su suerte en semifinales es que decidirá si jugarán luego por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de nueva Jersey o por el tercer puesto un día antes en Miami.

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo : Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

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Fuente: La Nación