La historia de Malik Tillman, la figura silenciosa de Estados Unidos: de no entenderse con Pochettino a ser su debilidad

La mayoría de pronósticos descontaba el triunfo de Estados Unidos en su cruce de dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina, pero los vaticinios hablan con resultados y no de desarrollos. Efectivamente, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino sacó el boleto a octavos de final (2-0) , pero debió trabajarlo más allá del protagonismo. Clave para destrabarlo fue el nivel del volante Malik Tillman , una debilidad del DT argentino. “Magic”, como le dicen los que lo ven día a día, su bajo perfil hace creer que su desempeño fue apenas un capítulo anecdótico del Mundial .

Detrás de la jornada eufórica, en la que participó en el gol de Folarin Balogun y anotó el segundo de tiro libre , hay un camino recorrido por el futbolista de 24 años tan breve como prudentemente exitoso. Ya vivió muchas cosas y le quedan tantas otras por atravesar. Sus orígenes familiares y primeros pasos en el fútbol ya escribieron páginas llamativas.

Nació en Nuremberg, Alemania , el 28 de mayo de 2002. Su padre, Sheldon, norteamericano, fue un antiguo militar que sirvió a su país en suelo teutón, donde conoció a Anja, alemana, que posteriormente daría a luz a Malik. El soldado debió regresar a su país tras su nacimiento, por lo que Malik creció sin su papá (falleció en 2025).

Su personalidad se tornó particular. Cuentan que entrevistarlo puede ser difícil: hombre tímido, de pocas palabras y voz suave. “Primero veo y escucho, luego hablo. Ese soy yo” , admitió alguna vez. Uno de los motivos por los que costó relacionarse con Pochettino.

¡GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS! A los 82´, Tillman marcó el 2-0 ante Bosnia-Herzegovina, con este remate de tiro libre y por los 16vos del Mundial. pic.twitter.com/YB91X6AkJC

Porque, además, cuando el santafesino se hizo cargo del seleccionado estadounidense en 2024 y Malik recién se adentraba en la aventura, el mediocampista manejaba un inglés muy limitado. Y por la naturaleza reservada del chico, el entrenador tomó distancia, más allá de citarlo.

Le dio espacio y tiempo: recién un año después coincidieron en las pretensiones de profundizar el entendimiento de lo que querían del otro. “Empecé a comprenderlo de verdad y él, a nosotros. Tiene un talento muy especial y es un chico muy especial”, lo elogió el DT.

Se formó en Greuther Fürth hasta los 13 años, cuando apareció Bayern Munich interesado en contar con él. Malik tiene un hermano futbolista, Timothy , tres años mayor y señalado como el talentoso. En Real Madrid y, sobre todo, Barcelona escucharon los rumores de sus habilidades, por lo que Bayern aceleró. Para convencer a Timothy, le prometieron una plaza en las juveniles para su hermano Malik . Entonces, pagaron un resarcimiento de 500.000 euros. No por los dos, sino por la promesa.

Lo que continuó no estaba en los guiones de nadie. Timothy nunca debutó en Bayern , aun cuando los catalanes habían vuelto a interesarse, y no terminó haciendo gran carrera en Europa. Mientras, el Tillman menor, que no era tan considerado, fue quemando etapas. Su portento físico (mide 1,87 metros) le permitió jugar de centrodelantero y ser el máximo goleador de la Bundesliga sub 19 .

Aunque su gusto pasa por el puesto que ocupa en la actualidad: “Prefiero jugar de volante, puedo hacer goles desde ahí. Tengo la cancha de frente y uso mi creatividad”. Y reveló su referente: “Tengo un estilo parecido a Pogba . Es mi modelo a seguir”.

Malik debutó en primera con 19 años , pero tampoco fue valorado: participó de siete partidos y fue titular una sola vez. Le alcanzó para marcar un tanto y empezar una carrera en ascenso. Fue cedido a Rangers , de Escocia, pero el paso por el PSV Eindhoven neerlandés fue un punto de inflexión: no habían ganado la liga local en los cinco años previos a su arribo, pero con Tillman como conductor obtuvieron dos en fila y ejecutaron la opción de compra de 12.000.000 de euros.

Los bávaros pusieron una cláusula en las negociaciones: podrían igualar una oferta de 35 millones de esa moneda y recomprarlo. Sin embargo, cuando hace un año apareció Bayer Leverkusen , no molestaron. “Ya no me querían” , sentenció el norteamericano. Y vaya mimo hubo detrás del pase: sus condiciones los llevaron a creer que era el reemplazo idóneo ante la ida de Florian Wirtz a Liverpool.

“Me costó mucho tomar la decisión, pero seguí mi instinto. Espero que sea la decisión correcta, que me guste”, soñó Tillman en 2022, al pedir jugar para Estados Unidos. El Mundial y Pochettino le brindan la seguridad: “Es uno de los más talentosos que tenemos” .

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Fuente: La Nación