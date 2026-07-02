Home Ads
NACIONALES

¿Puede nevar en Buenos Aires? Qué dice el pronóstico tras la llegada del frío polar al AMBA

Redacción CNM julio 02, 2026

Home Ads

Una intensa masa de aire frío de origen antártico ingresó a la Argentina y provocó un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo y pronostica jornadas con heladas durante esta semana.

Este jueves 2 de julio, el fenómeno dejó una postal poco habitual: nevó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como Tres Arroyos, Mar del Plata , Sierra de los Padres, Necochea, Lobería y Juan N. Fernández .

De acuerdo con el organismo, las temperaturas se ubicarán hasta 10°C por debajo de los valores normales para esta época del año . Además, el viento del sudoeste hará que la sensación térmica sea aún más baja .

Si bien la nieve ya llegó a distintos puntos de la provincia, las probabilidades de que el fenómeno alcance a la Ciudad de Buenos Aires y al AMBA siguen siendo muy bajas .

Según los modelos meteorológicos, para que nieve no alcanza con que haga mucho frío. También deben darse otras dos condiciones fundamentales: que haya suficiente humedad en la atmósfera y precipitaciones al mismo tiempo.

Por el momento, para la Ciudad de Buenos Aires el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin lluvias , con temperaturas mínimas de 1°C este jueves y de 0°C el viernes , por lo que no están previstas las condiciones necesarias para que caigan copos de nieve.

Durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron nevadas y episodios de agua nieve en distintas localidades del sur bonaerense, entre ellas:

Además, también hubo nevadas en sectores de Córdoba y Catamarca .

Los especialistas señalan que, mientras continúe la ola polar, podrían repetirse episodios aislados de nieve o agua nieve en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires , especialmente en zonas cercanas a la Costa Atlántica y áreas serranas.

Así, el AMBA atravesará una de las semanas más frías de 2026, con heladas, baja sensación térmica y temperaturas cercanas a los 0°C , aunque sin pronóstico de nieve para la Ciudad de Buenos Aires .

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags