¿Puede nevar en Buenos Aires? Qué dice el pronóstico tras la llegada del frío polar al AMBA

Una intensa masa de aire frío de origen antártico ingresó a la Argentina y provocó un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo y pronostica jornadas con heladas durante esta semana.

Este jueves 2 de julio, el fenómeno dejó una postal poco habitual: nevó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como Tres Arroyos, Mar del Plata , Sierra de los Padres, Necochea, Lobería y Juan N. Fernández .

De acuerdo con el organismo, las temperaturas se ubicarán hasta 10°C por debajo de los valores normales para esta época del año . Además, el viento del sudoeste hará que la sensación térmica sea aún más baja .

Si bien la nieve ya llegó a distintos puntos de la provincia, las probabilidades de que el fenómeno alcance a la Ciudad de Buenos Aires y al AMBA siguen siendo muy bajas .

Según los modelos meteorológicos, para que nieve no alcanza con que haga mucho frío. También deben darse otras dos condiciones fundamentales: que haya suficiente humedad en la atmósfera y precipitaciones al mismo tiempo.

Por el momento, para la Ciudad de Buenos Aires el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin lluvias , con temperaturas mínimas de 1°C este jueves y de 0°C el viernes , por lo que no están previstas las condiciones necesarias para que caigan copos de nieve.

Durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron nevadas y episodios de agua nieve en distintas localidades del sur bonaerense, entre ellas:

Además, también hubo nevadas en sectores de Córdoba y Catamarca .

Los especialistas señalan que, mientras continúe la ola polar, podrían repetirse episodios aislados de nieve o agua nieve en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires , especialmente en zonas cercanas a la Costa Atlántica y áreas serranas.

Así, el AMBA atravesará una de las semanas más frías de 2026, con heladas, baja sensación térmica y temperaturas cercanas a los 0°C , aunque sin pronóstico de nieve para la Ciudad de Buenos Aires .

Fuente: TN