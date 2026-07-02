Una importante avenida de Caballito cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambús porteño

El Trambús es un nuevo medio de transporte eléctrico que apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal . Con la intención de que circule a finales de este año, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó con la construcción de de paradores y carriles exclusivos .

Uno de los puntos estratégicos estará en el barrio de Caballito , más precisamente sobre la avenida Honorio Pueyrredón , donde se instalarán dos paradores laterales sobre el parque lineal .

El primer parador será instalado entre la avenida Gaona y Franklin . El restante será entre Méndez de Andes y Aranguren . La intención es que este diseño se integre al entorno y sea de fácil acceso para los vecinos. La novedad de esta modificación es que la avenida Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Gaona, cambiará de sentido hacia la primera calle mencionada.

La implementación del Trambús va de la mano con la agilización del tránsito , principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra, de vital magnitud, contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Se prevé que este revolucionario sistema de transporte -que contará con semáforos inteligentes- tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.

El recorrido del Trambús comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery . A medida que se desplace, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón , la cual sufrirá una modificación en una parte de su recorrido.

Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus , con los medios de transporte con los que se conectarán:

Fuente: La Nación