La expresidenta del BCRA cruzó a Milei por las graves denuncias contra su gestión: “Lo que él llama robo fue desendeudamiento”

La expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont le contestó este viernes al presidente Javier Milei , quien la acusó de haberle robado al Banco Central 10.000 millones de dólares junto a Cristina Kirchner , y apuntó a las "injurias y falsedades" en el discurso del mandatario.

"No me sorprendí. Uno espera siempre que destile odio, y descalificación. La verdad que es inasible el discurso del presidente, con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades. Habla con enormes inconsistencias ", dijo la economista durante una entrevista en Radio del Plata respecto a la cadena nacional del jueves, en la que Milei presentó al público el proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central .

Durante su alocución, en la que sostuvo que la reforma "viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, Milei afirmó que en 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, Kirchner y Marcó del Pont "le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares".

"Cuando dice falsificación de dinero, es por ley que el Banco Central tiene como una de sus funciones emitir dinero. No falsifica dinero sino que encabeza la emisión de la moneda nacional", explicó la exfuncionaria.

"Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual me enorgullezco de haber votado cuando fui diputada nacional: el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional con el pago de reservas por algo más de 9.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones que hace referencia y otro tanto que hubo posteriormente tienen que ver con esta decisión política", agregó Marcó del Pont.

La economista recordó que después del desendeudamiento con el FMI durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que se pagó con reservas internacionales, "posteriormente se inició otro proceso, y la opción estratégica fue: nos seguimos endeudando con los mercados internacionales, a tasas más altas, o optamos por usar las reservas internacionales y darle una letra al Banco Central que pagaba una tasa de interés muy inferior".

"El Banco Central es parte del Estado Nacional, y lo que ocurrió es que el Estado en su conjunto se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central. Lo que hubo fue un crecimiento de la deuda intra sector público, que puede ser virtuoso", agregó.

Marcó del Pont insistió en que el discurso de Milei está teñido por inexactitudes y agresiones, pero lo adjudicó a que "es la forma de hablar de este presidente. Es un presidente enfermo de odio".

"Le acaba de decir ladrón, presidiario, al presidente Lula. Habla sin argumentos. Es bueno explicar que lo que él dice robar en realidad fue desendeudar . Esto que él dice robo… el Gobierno de Macri y este mismo Gobierno usaron parte de este mecanismo de pago de reservas con una letra intransferible que ahora quieren condicionar", concluyó.

Fuente: Clarín