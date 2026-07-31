Interna sin retorno entre Milei y Villarruel: denuncias cruzadas, acusaciones de conspiración y un pedido explícito de renuncia

Las críticas del Gobierno a Victoria Villarruel constituyen una de las políticas más persistentes de Javier Milei desde antes que llegar a la Casa Rosada. El jefe de gabinete Diego Santilli le aconsejó este viernes a la primera en la línea de sucesión que renunciara a la vicepresidencia. La titular del Senado profundiza sus cuestionamientos con el jefe de Estado .

“ Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar ”, cuestionó Santilli en una entrevista con radio Mitre.

Cerca del ministro coordinador consignaron que sus críticas a Villarruel fueron espontáneas y no responden a su encuadramiento político detrás de Karina Milei , principal detractora de Villarruel antes de que fuera ungida como la compañera de fórmula del líder libertario.

“ Fue un Colo auténtico, totalmente espontáneo. Su identidad siempre fue bancar a fondo , como también hacía cuando acompañaba a Horacio (Rodríguez Larreta). Le rompe y molesta la actitud de Villarruel de querer tumbar (a Milei) desde adentro. Y dijo lo que piensa”, explicaron en Balcarce 50.

La vicepresidenta y Santilli -devenido en el principal vocero político de la gestión- apenas tuvieron contacto durante la coincidencia de ambos en Diputados, entre 2021 y 2023. Sin embargo, hay un nombre que los une .

En los primeros meses de la gestión y sin armado propio, Villarruel nombró a David Cohen , un estrecho e histórico ladero del jefe de Gabinete, como director general de Relaciones Institucionales del Senado .

El nexo había sido el diputado libertario Guillermo Montenegro , que trabajó en la Legislatura porteña para Santilli y quien a los pocos meses terminó peleado con la vice . Cohen, que sigue trabajando en política para Santilli, se fue del Senado en diciembre de 2024, cuando la relación entre la vice y la Casa Rosada era insostenible .

La respuesta del jefe de Gabinete llegó horas después de que Villarruel se refiriera a la salud mental del Presidente. “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior .”, escribió la vice en X.

La presidenta del Senado reaccionó después de que Milei replicara en X una publicación de Lilia Lemoine , en la que la diputada atribuía a Marcela Pagano , ex integrante de La Libertad Avanza, la redacción de mensajes difundidos desde la cuenta de la vicepresidenta .

En ese mismo planteo, Lemoine sostuvo que ambas dirigentes mantienen vínculos con sectores del peronismo, comparten colaboradores y actuaron conjuntamente en iniciativas dirigidas contra el Presidente. También insinuó una relación de Villarruel con Claudio "Chiqui" Tapia a partir de su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La titular de la comisión de juicio político describió a Pagano y Villarruel como adversarias aparentes que, en realidad, operarían coordinadamente con objetivos políticos comunes. “ Esa locura galopante la retuiteó el Presidente? Parece contagioso el delirio” , s desmarcó la vice.

Lemoine y Villarruel habían chocado en redes por la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores de la Selección después de ganarle a Inglaterra. Milei había criticado ese gesto y la vice -cuyo padre combatió en las Islas- replicó esa imagen en el encabezado de su perfil en X.

La diputada también responsabiliza a la vicepresidenta por el aumento de las dietas de los senadores, mientras que Villarruel sostiene que bajó el gasto de la Cámara Alta.

Mientras las encuestas muestran una paridad preocupante entre el Gobierno y el peronismo de cara al operativo reelección, los otrora aliados profundizan sus diferencias.

La vicepresidenta se opone de manera tajante a la modificación de la ley de Tierras . Por ese motivo, chocó directamente con Patricia Bullrich , jefa del bloque oficialista en el Senado, que aspira a ocupar su lugar en 2027 .

La ex ministra de Seguridad denunció a Mario “Pato” Russo , el primer consultor político de Milei, que ahora trabaja para la vice. El secretario parlamentario de La Libertad Avanza y colaborador de Bullrich, Cristian Larsen, denunció penalmente a Russo -mano derecha de Victoria Villarruel- por mensajes intimidatorios y amenazas de agresión física. El juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a la senadora como testigo .

No es la primera vez que ambas chocas: la ex ministra había responsabilizado a Villarruel de asociarse con el kirchnerismo para intentar debilitar al Gobierno. Bullrich se quedó en diciembre de 2023 con una de las Carteras que la vice -que también cuestiona la gestión en Defensa- ambicionaba.

Villarruel en tanto, continúa con una agenda territorial por las provincias que genera nerviosismo en la Rosada, como su asistencia al Acto por el Día de la Bandera en Rosario. Pronto habrá recorrido todos los distritos, mientras que el Ejecutivo -que viajó 17 veces a los Estados Unidos- aún no visitó nueve provincias.

La vicepresidenta también se disputa con Milei una agenda nacionalista en el plano discursivo. El Presidente acaba de firmar un polémico DNU para expulsar a extranjeros que tengan discursos de odio sobre el país. La compañera de fórmula de Milei consignó que la campaña antiargentina que denunció el Presidente es un invento y, antes, fue una activa crítica de Manuel Adorni antes de que el ex vocero renunciara a la jefatura de gabinete, jaqueado por las denuncias de corrupción en su contra.

Por otra parte, la vice no deja de marcar sus diferencias económicas con la administración libertaria. Este viernes celebró el Día de la Siderurgia Nacional mientras el Presidente elige confrontar con los principales empresarios del rubro.

Meses atrás compartió en sus redes una encuesta que la promovía como virtual candidata del PRO justo cuando Mauricio Macri recorre el país sin clausurar la opción de volver a ser candidato.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín