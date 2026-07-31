Milei rechazó que EE.UU. haya “salvado” a Argentina con el auxilio financiero de Trump: “Su ayuda fue menos del 5%”

El presidente Javier Milei rechazó las afirmaciones acerca de que Estados Unidos tuvo un papel decisivo para sostener el programa económico de su Gobierno y aseguró que la asistencia aportada por ese país fue "menos del 5%".

Consultado sobre quienes sostienen que la estabilidad económica fue posible por el respaldo de Estados Unidos, respondió: "El tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70.000 millones de dólares" .

"Por eso es intelectualmente deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos. De los 70.000 millones, Estados Unidos aportó 2.500. Estamos hablando de un número que es menos del 5%. Es muy deshonesto que, de una torta de 100, digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada", sentenció Milei durante una entrevista con Telefe .

En ese marco, el libertario también respondió a quienes podrían cuestionar que había anticipado una inflación cero para mitad de año y que ese objetivo no se cumplió. "Yo lo que dije es: la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 2024, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central ", argumentó.

"Ahora, la realidad es que si vos mirás la inflación mayorista , hubo meses que tuvo deflación , que es la que yo siempre usé. Si lo querés tomar por IPC, va a tardar más. Nosotros teníamos 1,5% a mitad del año pasado. Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro", continuó.

En ese marco, Milei defendió la respuesta del Gobierno frente a la tensión financiera: "¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de 41.000 millones de dólares. No solo eso, porque nosotros en el medio limpiamos las LEFI y subimos los encajes".

Milei cuestionó que los jugadores de la Selección argentina exhibieran una bandera de las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026 y sostuvo que " no está bueno mezclar el agua con el aceite".

"Elvis (Presley), en un momento, le preguntan por Vietnam. Y él dice: ' Yo no opino de política, me dedico al entretenimiento' . No está bueno mezclar agua y aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar eso es un problema. De hecho, en la misma línea se manifestó (Lionel) Scaloni, que es una mente brillante", puntualizó el libertario.

En ese marco, el jefe de Estado planteó: " Si, en la emocionalidad y la alegría de todos por el partido, mostraron la bandera, es entendible. Los jugadores lo pueden hacer, por las emociones. Lo que no puede pasar es que eso lo haga un político. La política, en lugar de ir a rascar el fondo de la olla, tiene que guardar la compostura".

"El gol de Maradona a los ingleses no nos devolvió las Malvinas. Los mayores avances los logramos nosotros desde la diplomacia. Logramos que la ONU obligue a Inglaterra a hablar con nosotros. Es tal la forma en que estamos haciendo eso que Estados Unidos y China se manifestaron en favor nuestro y hasta una parte de los ingleses considera que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras. Esas bravuconadas de un barrabrava no llevan a ningún lado", sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente volvió a afirmar que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni es "honesto" , en medio de la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, y consideró que "una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Al ser consultado acerca de si continúa en contacto con Adorni, respondió: "Hablé hace muy poco con Adorni, pero lo que ocurre es que estuve con muchos viajes y no pude verlo. No tengo problemas. Para mí, él es honesto . Creo que hubo un ataque desproporcionado porque me parece que tocó el ego de los periodistas. Dijo que ustedes son solo periodistas".

"Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona. Hay unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente . A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", enfatizó Milei.

Además, el jefe de Estado se refirió a su vínculo con la actriz e imitadora Fátima Flórez , con quien supo tener una relación sentimental: " Tengo una vida tan demandante que no puedo tener una relación razonable con nadie. Esa es mi realidad".

En ese marco, el jefe de Estado completó: "Mi agenda es pública. ¿Qué más quieren?". Respecto de la posibilidad de casarse alguna vez, respondió: "No lo descarto".

En el tramo final del reportaje, el libertario aseguró que el plan de ajuste del gasto público continuará durante el resto de su gestión, ya que "la motosierra no se apaga nunca" , y planteó que "todos los políticos quieren gastar" mientras que su intención es "devolver la plata a la gente".

"¿Sabés lo que es la experiencia de que llegue Kristalina Georgieva (titular del FMI) y se encuentre con la motosierra en el escritorio? Es impresionante. En la historia de la humanidad, ¿Cuándo viste a un político que quiera bajar el gasto y devolverle la libertad a la gente? Todos los políticos quieren gastar y yo le quiero devolver la plata a la gente. Y lo hago, de hecho", enfatizó Milei.

Ante la pregunta acerca de cómo le gustaría ser recordado al finalizar su mandato, Milei respondió que aspira a ser visto como el presidente que modificó el rumbo del país. "Como aquel que tomó un país decadente y generó un cambio de rumbo que hará a la Argentina grande nuevamente. Es un montón", expresó.

Respecto del resultado electoral de las elecciones legislativas de 2025, Milei disparó: "La modificación del esquema de votación, de la Boleta de Papel, no le permitió a los K hacer fraude y les dimos vuelta 15 puntos. La modificación del esquema para evitar el fraude permitió que la población tenga conciencia de cómo el kirchnerismo roba elecciones. Que el gobernador (Axel Kicillof) explique por qué no quiere cambiar el sistema de elecciones".

"A pesar de todo el daño que causó la oposición, no solo en el Congreso, sino también en la calle, buscando hacer actos terroristas...No quieren cambiar. Una parte del statu quo no quiere cambiar porque los hizo ricos. Sin embargo, me parece digno rescatar que los argentinos, en la elección, si bien tuvimos un mal resultado en Buenos Aires, en la nacional cambió", concluyó.

Fuente: Clarín