La broma de mal gusto de un piloto español en un vuelo con pasajeros argentinos: “Queríamos dar la enhorabuena”

Un incómodo momento tuvo lugar a bordo de un avión pocos minutos después de que España venciera 1-0 a la Argentina en la final del Mundial 2026 . Un piloto español les hizo una broma de mal gusto a los pasajeros argentinos que desató la euforia primero y el bronca después.

La escena fue grabada por una pasajera y rápidamente se viralizó. En el video se escucha que el comandante hizo un breve comentario que llevó a todos a interpretar que la Albiceleste se había consagrado campeona.

“Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos ”, indicó por los altavoces.

Apenas terminó esa frase, el avión estalló en festejos . Los pasajeros gritaron, saltaron de sus asientos, se abrazaron y celebraron convencidos de que la Argentina había derrotado a España.

Pero la alegría duró apenas unos segundos . Cuando el festejo estaba en su punto más alto, el piloto completó el anuncio y cambió por completo el clima dentro de la cabina: “Pero España ha ganado el Mundial” , remató.

De inmediato, los gritos de alegría se transformaron en un silencio absoluto. En las imágenes se ve cómo muchos pasajeros bajan los celulares con los que estaban filmando el momento, mientras también se escuchan algunos insultos por lo bajo.

La situación tomó aún más repercusión porque, luego de la viralización de ese episodio, también comenzó a circular otro video protagonizado por un piloto español, aunque en un contexto completamente diferente.

En ese caso, el comandante se dirigió a los pasajeros de un vuelo integrado mayoritariamente por hinchas españoles para confirmarles que su selección se había consagrado campeona del mundo.

“Tengo algo para informarles: lamentablemente aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrán que comprarse otra” , anunció.

A diferencia de lo ocurrido con los pasajeros argentinos, esa vez el mensaje terminó en una celebración genuina. Todo el avión estalló en gritos de emoción, aplausos y cánticos dedicados a La Roja para festejar la conquista de la Copa del Mundo.

Fuente: TN